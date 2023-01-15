TFF 2. Lig Beyaz Grupta mücadele eden İnegölspor’umuz, ikinci devrenin ilk maçında deplasmanda karşılaştığı Bayburt Özel İdare Spor’a 1-0 mağlup oldu.
Stadyum: Bayburt Genç Osman Stadyumu
Hakem: Burak Demirkıran
Yardımcı Hakemler: Akın Karabacak, Çağrı Ateş
İnegölspor: Gökhan Siverek, Niyazi Batuhan Salman, Metincan Cici (Dk.61 Yılmaz Özeren), Bahadır Taşdelen (Dk.80 Yusuf Ziya Gümüş), Sefa Durmuş, Orhan Aktaş (Dk.61 Gökhan Meral) Erman Bulucu, Alperen Pak, Uğur Utlu, Ali Akkuş (DK.61 Hakan Demirci), Volkan Altınsoy
Bayburt Özel İdare Spor: Mehmet Akif Önal, Mustafa Yiğit Turgut, Burak Bozbey, Ali Ateş, Furkan Özdemir (Dk.66 Okan Sarı), Emin Kaan Arslan, Raif Gündoğdu (Dk.75 Gökhan Göksu), Ahmet Karadayı (Dk.88 Musa Kavaklı), Ömer Karancı, Cumhur Yılmaztürk, Tuncay Kılıç.
Sarı Kartlar: Dk. 7 Ali Ateş, Dk.65 Furkan Özdemir (Bayburt Özel İdare Spor), Dk.55 N.Batuhan Salman, (İnegölspor)
Gol: Dk. 44 Cumhur Yılmaztürk (Bayburt Özel İdare Spor)