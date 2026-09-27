Sonbahar mevsiminin gelmesiyle birlikte vatandaşların kışlık konserve ve turşu hazırlıkları başladı. Konserve yapımında dikkat edilmesi gereken hususlar hakkında uyarılarda bulunan uzmanlar, deniz tuzunda kalsiyum ve magnezyumun az bulunması sebebiyle gıdaların daha çabuk bozulabileceğini söyledi. Turşu ve konservelerde daha zengin minerallere sahip olan kaya tuzunun kullanılmasını tavsiye eden uzmanlar, kaya tuzundaki kalsiyum, magnezyum ve potasyumun mutfak ürünlerinin raf ömrünü uzattığını dile getirdi.

"Killi olduğu için turşuları nasıl koyarsanız o şekilde alırsınız"

Türkiye’nin tuz üretim merkezlerinden olan Çankırı’da tuz satışı yapan İlyas Ak, Çankırı tuzunun saflığı ve barındırdığı zengin mineraller sebebiyle kışlık hazırlık yapan vatandaşlar tarafından rağbet gördüğünü belirterek, "Çankırı tuzumuz içerisinde 84 mineral barındırmaktadır. Bu genelde tansiyon hastalarına, kalp hastalarına, tuzun yasak olduğu herkese verilmektedir. Verdiğimiz tuzlar tamamen saf ve temizdir. Doğadan çıktığı şekilde, sadece içerisindeki kil ve kireç kısmı ayıklanıp taş değirmende çekilerek sofralara sunulmaktadır. Bu tuzlar, dünyanın oluşumu sırasında sıkışan bir tuzdur. İçinde hiçbir şekilde ağır metal veya yabancı madde yoktur. Yabancı madde olarak sadece kil vardır, onu da biz makinemizle ayıklattığımız için o da kalmadı. Bizim tuzumuz acı değil, tatlıdır. Elimde bulunan bu tuz ise turşularda kullanılmaktadır. Biraz esmerdir, yani içinde az da olsa bir miktar kil vardır. Killi olduğu için turşuları nasıl koyarsanız o şekilde alırsınız. Koyduğunuz turşu sertse sert bir şekilde yersiniz, yumuşaksa yumuşak bir şekilde yersiniz" dedi.

"Deniz tuzuyla yapılan ürünler daha kısa sürede erimekte"

Deniz tuzunun kullanıldığı ürünlerin raf ömrünün daha kısa olduğunu belirten Artvin Çoruh Üniversitesi Turizm Fakültesi Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümü’nden Prof. Dr. Hüdayi Ercoşkun ise, "Dünyamızda en fazla bulunan moleküllerden birisi tuzdur. Tuz adeta bizi çepeçevre sarmıştır. Denizler, göller, toprak, kaya tuzu madenleri her tarafta, istisnasız yaşamın bulunduğu her yerde tuz da bulunmaktadır. Tuz gıda teknolojisi bakımından büyük önem taşımaktadır. Özellikle kış hazırlıkları yaptığımız bu günlerde turşu, sirke, yaprak, yine aynı şekilde domates sosu, domates salçası gibi ürünlerde tuz yoğun olarak kullanılmaktadır. Bu ürünlerde kullanılan tuzun içeriği de büyük önem taşımaktadır. Özellikle bazı kaya tuzları içermiş oldukları kalsiyum, magnezyum ve potasyum mineralleri sayesinde, meyve ve sebzelerin içerisinde bulunan lignin, selüloz ve pektini etkilemektedir. Bunun doğal bir sonucu olarak kaya tuzuyla üretilen ürünler daha uzun süre raf ömrüne sahip olmaktadır. Turşular daha çıtır, yine aynı şekilde kaya tuzuyla yapılan yapraklar daha elastik ve yırtılmayan, domates sosu ve salçalar ise daha kıvamlı olmaktadır. Deniz tuzlarında ise maalesef bu kadar kalsiyum ve magnezyum bulunmayabilmektedir. Bu açıdan deniz tuzuyla yapılan ürünler daha kısa sürede erimekte, raf ömrü kısa olmaktadır" ifadelerini kullandı.