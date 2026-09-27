İlan.gov.tr’de yayımlanan ihale ilanına göre, İnegöl Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilecek çalışma kapsamında toplam 38 kalemlik iş ihale edilecek.

İHALE 20 EKİM’DE

4734 sayılı Kamu İhale Kanunu'nun 19. maddesine göre açık ihale usulüyle gerçekleştirilecek ihalede teklifler yalnızca elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacak. İhale, 20 Ekim 2026 Salı günü saat 14.00'te, İnegöl Belediyesi Yeni Belediye Binası B Blok Toplantı Salonu'nda gerçekleştirilecek.

İhale kapsamında yapılacak çalışmaların, yer tesliminden itibaren 360 takvim günü içerisinde tamamlanması planlanıyor. Sözleşmenin imzalanmasının ardından 5 gün içerisinde yer teslimi yapılarak çalışmalara başlanacak.

ASFALT, YAMA VE SATHİ KAPLAMA YAPILACAK

İhale kapsamında İnegöl'deki farklı cadde ve sokaklarda sıcak asfalt kaplama ve yama çalışmalarının yanı sıra çeşitli asfalt bakım ve onarım uygulamaları gerçekleştirilecek.

Çalışma kalemleri arasında;

- Sıcak asfalt aşınma ve binder kaplamaları,

- Sıcak asfalt yama çalışmaları,

- Asfalt tamir ve bakım aracıyla yama,

- Finişer kullanılarak asfalt yama,

- Bitümlü sathi kaplama,

- Plent-miks temel yapımı

gibi farklı imalatlar yer alıyor.

İhalede bazı iş kalemleri için fiyat dışı unsurlar da dikkate alınacak. Değerlendirmede teklif fiyatının yanı sıra isteklilerin daha önce gerçekleştirdiği benzer nitelikteki asfalt ve yol çalışmalarına ilişkin deneyimleri de puanlamaya dahil edilecek.

ÇALIŞMALAR İNEGÖL’ÜN FARKLI NOKTALARINDA YAPILACAK

İhale dokümanında işin yapılacağı yer, İnegöl Belediyesi sınırları içerisindeki muhtelif cadde ve sokaklar olarak belirtildi. İhale sonucunda yüklenici firmayla birim fiyat sözleşmesi imzalanacak ve işin tamamı için teklif alınacak. İhaleye yalnızca yerli istekliler katılabilecek. Tekliflerin ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden elektronik ortamda gönderilmesi gerekiyor. İnegöl’de önümüzdeki dönemde gerçekleştirilecek yol bakım, asfaltlama ve yama çalışmalarının kapsamının ihale sonucunun kesinleşmesiyle netleşmesi bekleniyor.