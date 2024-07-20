Türk Kızılay Sakarya Şubesi İlkyardım Eğitim Merkezi tarafından Karasu ve Kocaali gönüllülerine ilkyardım eğitimi verildi. Eğitimde, katılımcı gönüllülere ilkyardım sertifikaları da verildi.

Türk Kızılay Sakarya Şubesi İlkyardım Eğitim Merkezi, Karasu ve Kocaali’de Kızılay gönüllülerine ilkyardım ve hayat kurtarma eğitimi verdi. 12 ilçede gerçekleştirilecek olan eğitim çerçevesinde iki ilçe gönüllüleri ilkyardım sertifikası almaya hak kazandı. Türk Kızılay Karasu Koordinatörü Adem Ekşi, “İlkyardım eğitiminin en önemli kısmı sertifikalı olması. İlk olarak gönüllülerimize verdiğimiz eğitim daha sonra halka verilecek. Genel merkezin projesi, en kritik dakikalarda hayat kurtarmak” dedi.

Türk Kızılay Sakarya Şubesi İlkyardım Eğitim Merkezi Mesul Müdürü Cansu Çanka, “Uluslararası geçerliliği olan sertifikalı ilkyardım eğitimini yaklaşık 12 ilçede verildi” derken, Türk Kızılay Sakarya Şubesi İlkyardım Eğitim Merkezi Eğitmeni Zeynep Ayvaz da, “En ağır veya en rutin kazalarda ve olay yerinde yapılacak ilk yardım eğitimini veriyoruz. En önemlisi suni solunum ve kalp masajı. Ayrıca günlük hayatta çok ihtiyaç duyulabilecek Heinrich manevrasını öğreteceğiz. Amacımız, sağlık ekipleri gelene kadar en kritik müdahale ile kazazedeyi hayatta tutmaktır” ifadelerine yer verdi.