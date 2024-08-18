Türk Kızılay Konak Şubesi, Yamanlar Dağı'nda çıkan orman yangının ilk anından itibaren seferberlik ilan ederek bölgeye ayran, su, kumanya ve çeşitli gıda destekleri sağlanırken, yaralanan orman işçileri ile itfaiye ekiplerine de tıbbi destekte bulundu.İZMİR (İGFA) - Türk Kızılay Konak Şubesi, Karşıyaka Yamanlar Dağı Kartepe mevkiinde başlayan ve söndürme çalışmaları hızla devam eden yangın için seferber oldu.

Yangın bölgesinde söndürme çalışmalarında görev alan personeller için ilk andan itibaren ayran, su, kumanya ve çeşitli gıda desteği veren Kızılay Konak Şubesi ekipleri, yaralanan orman işçileri ile itfaiye ekiplerine de tıbbi destek sağladı.

Kızılay Konak Şube Başkanı Melih Bingöl, İzmir’de büyük felakete yol açan yangının söndürülmesine yönelik canla başla çalışan ekiplere destek için gerçekleştirdikleri çalışmalara ilişkin bilgilendirmelerde bulundu.

Karşıyaka ve Bayraklı ilçelerini etkileyen Yamanlar Dağı merkezli yangınlarda il gün sabah saatlerinden itibaren Konak Kızılay Şubesi olarak ayran su kumanya ve çeşitli gıda destekleri sağladıklarını bildiren Bingöl, “Alevlerle mücadele ederken yaralanan birçok orman işçisi ve itfaiye ekiplerine yanık kremleri başta olmak üzere tıbbi destek sağlıyoruz. Şube personellerimiz gerekse gönüllülerimiz, zor koşullara ve risklere aldırış etmeden aralıksız dağıtımlara devam ediyorlar. Duamız ve temennimiz inşallah bu yangınların en kısa süre içerisinde söndürülmesi için…" dedi.