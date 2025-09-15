Radyo ve Televizyon Üst Kurulunca (RTÜK) hakkında inceleme başlatılan Kızılcık Şerbeti dizisine ilişkin yeni bir gelişme yaşandı.

Dizinin senaristi Merve Göntem, İstanbul Cihangir’deki evinde gözaltına alındı. Göntem’in, 4 yıl önce verdiği bir YouTube röportajında sarf ettiği ifadeler gerekçe gösterilerek gözaltına alındığı bildirildi.

Söz konusu röportajda Göntem, yine senaristliğini yaptığı 'Çıplak' dizisinden bahsedşo "Kızlar hayallerini gerçekleştirmek için kendilerine eğlenceli bir yol bulmuş. Para karşılığı seks yapıyorlar, bunda ne var ki! Onlara bu motivasyonu ülke şartları veriyor" sözlerini kullanmıştı.