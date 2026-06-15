Gazeteci Birsen Altuntaş’ın haberine göre, son dönemde rol aldığı projelerle adından söz ettiren oyuncu Ece İrtem yaşamını yitirdi. 35 yaşındaki İrtem’in, sabah saatlerinde evinde geçirdiği kalp krizi nedeniyle hayatını kaybettiği belirtildi.

ECE İRTEM KİMDİR?

Ece İrtem, 14 Haziran 1991’de Sivas’ta doğdu.

2014 yılında Yaşar Üniversitesi Opera / Şan Anasanat Dalı Bölümü’nden üçüncülük derecesiyle mezun olan İrtem, eğitim hayatı boyunca önemli isimlerle çalışma fırsatı buldu. İzmir Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürü soprano Aytül Büyüksaraç, tenor Levent Gündüz, Paolo Susanni, Esra Mamaç ve mezzosoprano Anna Chubuchenko gibi alanında tanınmış sanatçılardan eğitim aldı.

İlkokul yıllarından itibaren lisanslı olarak koşuculuk yapan Ece İrtem, oyunculukla da yine çocukluk döneminde tanıştı. Okul piyeslerinde kendi yazdığı skeçlerde rol alan İrtem, bu süreçle birlikte oyunculuğu hayatının vazgeçilmez bir parçası haline getirdi.

İstanbul’a geldikten sonra 2014-2015 yılları arasında Sadri Alışık Kültür Merkezi’nde oyunculuk eğitimi aldı. Bu dönemde Kayhan Yıldızoğlu, Okday Korunan, Kadim Yaşar ve Tolga Çiftçi gibi isimlerden dersler aldı.