Kontrolden çıkan elektrikli bisiklet, park halindeki motosiklete ve ardından bir araca çarptı. Sürücünün olay yerinden kaçtığı kaza, bir işyerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Kaza, Mahmudiye Mahallesi Destan Sokak üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, elektrikli bisiklet sürücüsü seyir halindeyken cep telefonuyla ilgilenmeye başladı.



Dikkati dağılan sürücünün kontrolünden çıkan elektrikli bisiklet, yol kenarında park halinde bulunan motosiklete çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan bisiklet, ardından park halindeki başka bir araca çarparak durabildi.

Kazanın ardından sürücü, elektrikli bisikletiyle olay yerinden kaçtı.



Yaşanan kaza, çevrede bulunan bir işyerinin güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi. Görüntülerde sürücünün telefonuyla ilgilendiği sırada kontrolünü kaybederek park halindeki araçlara çarptığı görüldü.