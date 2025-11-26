Nilüfer Belediyesi, kente değer katan yeşil alan projelerine bir yenisini daha ekledi. Kızılcıklı Mahallesi’nde yapımı tamamlanan Kardelen Parkı ve Koşu Yolu, düzenlenen törenle vatandaşların hizmetine sunuldu. Açılışta konuşan Başkan Şadi Özdemir, Nilüfer’in her noktasına adil ve eşit hizmet götürme hedefiyle çalıştıklarını vurguladı.

Nilüfer Belediyesi, kentin yeşil dokusunu artırma ve vatandaşlara sosyal yaşam alanları kazandırma çalışmalarını sürdürüyor. Bu kapsamda Kızılcıklı Mahallesi’ne kazandırılan Kardelen Parkı ve Koşu Yolu, düzenlenen törenle açıldı.

Açılış törenine Nilüfer Belediye Başkanı Şadi Özdemir, Bursa Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mustafa Orkun Gazioğlu, Nilüfer Belediye Başkan Yardımcıları, meclis üyeleri, geçmiş dönem Nilüfer Belediye Başkanı Faruk Baykal, Nilüfer Muhtarlar Derneği Başkanı Recep Bayraktar ve çok sayıda mahalle sakini katıldı.

"Hedefimiz her mahalleye eşit hizmet"

Törende konuşan Nilüfer Belediye Başkanı Şadi Özdemir, kente yeni hizmetler kazandırmanın mutluluğunu yaşadıklarını belirtti. Son dönemde art arda gerçekleştirilen açılışları hatırlatan Başkan Şadi Özdemir, temel amaçlarının tüm vatandaşların talep ve beklentilerine uygun, adil ve eşit hizmet sunmak olduğunu söyledi.

2025 yılında pek çok parkı hizmete açtıklarını ifade eden Başkan Şadi Özdemir, Kardelen Parkı ve Koşu Yolu’nun teknik detayları hakkında şu bilgileri paylaştı: "Burası toplamda 6 bin 310 metrekarelik büyük bir yaşam alanı. Bu alanın 4 bin 695 metrekaresini yeşil alana ayırarak doğayla iç içe bir ortam meydana getirdik. Çocuklarımız için 370 metrekarelik özel bir alan oluşturduk ve burayı engelsiz oyun gruplarıyla donatarak tüm çocuklarımızın bir arada oynayabileceği kapsayıcı bir hale getirdik. Ayrıca mahalle sakinlerimizin spor yapabilmesi için koşu yolu ve 76 metrekarelik alana sahip spor aletleri bölümü hazırladık. Geniş dinlenme alanlarıyla birlikte burası tam anlamıyla bir yaşam merkezi oldu."

Yeni parklar yolda

Başkan Şadi Özdemir, yeşil alan yatırımlarının hız kesmeyeceğini belirterek; Çalı, Yaylacık, Doğanköy ve Kayapa mahallelerindeki parkların da yakın zamanda açılacağının müjdesini verdi.

Parktaki çocukların ‘Başkan’ tezahüratları üzerine konuşmasına ara veren Başkan Şadi Özdemir, "Bu parkları sizler için yapıyoruz" cevabını verdi.

"Yeşil Bursa hedefiyle çalışıyoruz"

Törende söz alan Bursa Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mustafa Orkun Gazioğlu ise kentlerin yeşil alanlarla nefes aldığını vurguladı. Gazioğlu, "Yeniden Yeşil Bursa" hedefi doğrultusunda her mahalleye ulaşılabilir ve güvenli kamusal alanlar kazandırdıklarını belirterek, "Bursa Büyükşehir Belediyesi olarak ‘Temizle, Yeşert ve Koru’ anlayışıyla; çocuk, doğa ve sağlık dostu bir Bursa için çalışmaya devam edeceğiz" dedi.

Kızılcıklı Mahalle Muhtarı Ülkü Celep de parkın mahalle sakinleri için önemli bir dinlenme ve sosyalleşme alanı olacağını ifade ederek emeği geçenlere teşekkür etti.

Konuşmaların ardından Kardelen Parkı ve Koşu Yolu’nun açılış kurdelesi hep birlikte kesildi. Törenin ardından parkı gezerek vatandaşlarla sohbet eden Başkan Şadi Özdemir, çocuklara balon hediye etti.