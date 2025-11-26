Edinilen bilgiye göre, sosyal medya üzerinden paylaşım yapan bazı şahısların "Polise Yakalandım" başlıklı videoda, "Hop vatandaş napıyorsun?" diyerek Emniyet Teşkilatında kullanılan trafik polisi üniforması giydiği tespit edildi. Videonun kurgu amaçlı çekildiği belirlendi. Resmi kıyafetin izinsiz şekilde kullanılması nedeniyle hesap sahibi A.E. ile videoda yer alan M.A.C., Bursa Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alındı. 2 şahıs hakkında "kamu görevinin usulsüz üstlenilmesi" suçundan adli işlem başlatıldığı öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.