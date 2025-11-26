Balıkesir Müzik Akademisinin 2025-2026 Eğitim Öğretim Yılı ikinci faaliyetinde öğretmenler kahvenin rengi müziğin sesi bir araya getirdi.

"Kahvenin Rengi, Müziğin Sesi" başlığıyla BM 75. Yıl Gençlik Merkezi’nde gerçekleştirilen faaliyette öğretmenler sanat dolu bir gün geçirdi.

BM 75. Yıl Gençlik Merkezi Görsel Sanatlar Atölyesinde gerçekleştirilen faaliyette öğretmenler müziğin ilham verici gücü eşliğinde kahve ile boyama tekniğini kullanarak görsel çalışmalar hazırladı. Müzik Akademisi Koordinatörü Evrim Tan’ın rehberliğinde gerçekleştirilen faaliyette kahvenin boyamada kullanımı, kullanımına yönelik teknikler, geçmişten günümüze bu tekniğin kullanıldığı alanlar ve bu teknik ile oluşturulmuş görsel örnekler Evrim Tan tarafından öğretmenler ile paylaşıldı.

Kanun Sanatçısı Anıl İbrahim Yıldırım ve Bilgisayar Mühendisi ve Gitarist Taylan Sezer’in de enstrümanlarıyla hazır bulunduğu faaliyette canlı müzik eşliğinde öğretmenler görsel çalışmalarını oluşturmaya başladı. Önce kara kalemle başlayan çizimler kahve tonlarıyla renklenmeye başladı. Çalınan ve söylenen şarkılara da ara ara eşlik eden öğretmenler keyifli dakikalar yaşadı. Oluşturulan çalışmaların incelenmesi ve sunulmasının ardından fotoğraf çekimi ile faaliyet sonlandırıldı.