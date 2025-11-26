Cibre, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, asgari ücrete yüzde 30 zam yapılsa dahi çalışanların 2026 yılına açlık sınırının altında gireceğini vurguladı.

Ekonomistin hazırladığı yüzde 20, yüzde 25 ve yüzde 30’luk üç farklı zam senaryosu, açlık sınırının yalnızca ayda yüzde 1 artması durumunda bile asgari ücretin yeni yıla açlık sınırının altında başlayacağını gösteriyor.

Cibre’nin hesabına göre yüzde 30’luk zam, 2026 başlangıcında asgari ücreti açlık sınırının yaklaşık yüzde 2,8 altına bırakıyor ve yıl sonunda bu fark yüzde 12,8’e yükseliyor.

Yüzde 25 zam senaryosunda asgari ücret, yıla açlık sınırının yüzde 6,5 gerisinde girerken yıl sonunda fark yüzde 16’nın üzerine çıkıyor.

Yüzde 20 zam yapılması hâlinde ise çalışanlar 2026’ya açlık sınırının yaklaşık yüzde 10 altında başlamış oluyor.

Geçen yıl tahminleri tutan JPMorgan ve HSBC'nin 2026 yılı için beklediği yüzde 20'lik asgari ücret zammında ise tablo çok daha korkutucu. İris Cibre'nin hesabına göre asgari ücrete yüzde 20 zam yapılırsa 2026 yılına açlık sınırının yüzde 10,3 altında başlayacak ve yılı açlık sınırının yüzde 19,6 altında bitiriyor olacak.

'Böylesi tarihte hiç yaşanmadı'

Cibre paylaşımının devamında Mart 2024'ten bu yana asgari ücretin istisnasız her ay açlık sınırının altında kaldığını ve farkın giderek açıldığını söyledi.

Cibre, "Böylesi bir erime tarihimizde hiç yaşanmadı. Sadece 1 yıl, gelir gelmez, büyümeden ödün verilseydi, bugün her şey çok farklı olabilirdi. Faturanın büyüğünü sade vatandaş ödüyor" dedi.