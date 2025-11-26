Bilecik’in ulaşım akışını güçlendirecek Yeni Hamsu Köprüsü, Cumartesi günü araç trafiğine açılıyor.

Bilecik kent merkezi ile sanayi bölgesini birbirine bağlayan Hamsu Köprüsü’nde yürütülen çalışmalar sona erdi. Depreme dayanıklı olmadığı için geçtiğimiz Ağustos ayında yıkımına başlanan köprüde son durumu inceleyen AK Parti Bilecik İl Başkanı Serkan Yıldırım müjdeyi verdi. Köprü, yeni teknik kontrollerin tamamlanmasının ardından Cumartesi günü vatandaşların hizmetine açılacağını söyleyen Yıldırım, "Gerekli teknik kontrollerin tamamlanmasıyla birlikte, köprümüz bu Cumartesi günü itibarıyla halkımızın hizmetine açılacaktır. Şehrimizin ulaşımını daha modern, güvenli ve hızlı hale getirmek için çalışmayı sürdürüyoruz. Bu süreçte sabır ve anlayış gösteren tüm hemşerilerimize teşekkür ediyor, köprümüzün ilimize hayırlı olmasını diliyoruz" dedi.