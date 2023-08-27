Avrupa Güven İnşaat Yönetim Kurulu Başkanı Cemil Kızılkaya’nın babası Aziz Kızılkaya, tedavi gördüğü hastanede geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti.

İstanbul Florya Medikalpark Hastanesinde bir süredir tedavi gören 62 yaşındaki Aziz Kızılkaya, geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti. 3 kız ve 1 oğlu olan Kızılkaya için 23 Ağustos Çarşamba günü Gaziosmanpaşa Karadeniz Mahallesi Merkez Camii’nde binlerce seveninin katıldığı törende öğlen namazını müteakip cenaze namazı kılındı. Kızılkaya’nın cenazesi, Silivri Balaban Mahallesi Yeni Çanta Mezarlığı’na defnedildi.

MİAD Başkanı Yunus Aktaş ve Yönetim Kurulu Üyeleri, MHP Silivri İlçe Başkanı Zafer Yalçın ve Yönetim Kurulu üyeleri, MHP Sultangazi İlçe Başkanı Yusuf Özel ve Yönetim Kurulu Üyeleri, Silivrispor Yönetim Kurulu Başkanı Nuri Çolakoğlu ve Yönetim Kurulu Üyeleri taziyeye katıldı. İş, sanat, spor ve siyaset dünyasından yüzlerce kişi aileye taziyelerini iletti. Avrupa Güven İnşaat Yönetim Kurulu Başkanı Cemil Kızılkaya, Gaziosmanpaşa Karadeniz Mahallesi, Silivri Çanta Mahallesi ve Sultangazi 50. Yıl Mahallesi’nde mevlit okutarak, taziyeleri kabul etti.