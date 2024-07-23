Bursa'da yaşayan Kıbrıs gazileri, Bursa Büyükşehir Belediyesi'nin düzenlediği bir organizasyonla Kıbrıs Barış Harekatı'nın 50. yıl dönümü kutlama programına katıldı. Bu etkinlikle, gazilere uğruna savaştıkları toprakları yeniden ziyaret etme fırsatı sunuldu.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin kurtuluşunun 50. yıl dönümü, Lefkoşa’da coşkulu bir törenle kutlandı. Bursa Büyükşehir Belediyesi, 50 yıl önce Kıbrıs için savaşan gazileri bu kutlama törenlerine götürdü. Muharip Gaziler Derneği Bursa Şubesi tarafından belirlenen 15 gazi, Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı’nın sosyal sorumluluk projesi çerçevesinde tüm ulaşım ve ihtiyaçları karşılanarak Kıbrıs Barış Harekatı'nın 50. yılı kutlama programında Bursa’yı temsil etti. Gaziler, yıllar önce uğruna savaştıkları toprakları tekrar görme ve şehit arkadaşlarının mezarlarını ziyaret ederek dua etme imkânı buldu.

1974'te Barış Harekatı'na Bursa’dan 1,566 asker katılmış ve 22 asker harekat sırasında şehit olmuştu. 322 gazi ise Bursa'da çeşitli zaman dilimlerinde vefat etti.