Bursa’da motosiklet ile hafif ticari aracın kafa kafaya çarpıştığı kazada 1 kişi yaralandı.

Kaza, İznik ilçesine bağlı Boyalıca Mahallesi’nde meydana geldi. M.G.'nin kullandığı 16 FCS 01 plakalı motosiklet, karşıdan gelen İ.S. idaresindeki 16 H 6880 plakalı hafif ticari araçla kafa kafaya çarpıştı. Motosiklet sürücüsü kazanın etkisiyle savrulurken, çevredekiler durumu sağlık ekibine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık görevlileri, olay yerinde ilk müdahalesini yaptığı M.G.’yi İznik Devlet Hastanesine sevk etti. Hastanede tedavi altına alınan motosiklet sürücüsünün durumunun iyi olduğu öğrenilirken, kazayla ilgili tahkikat başlatıldı.