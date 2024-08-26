MediaMarkt’ın il bazlı klima satışlarına göre oluşturduğu ‘Türkiye’nin Isı Haritası’ klima satışları bazında ‘Türkiye’nin sıcaktan bunalan’ şehirlerini gözler önüne serdi. Buna göre adet bazında en fazla satış İstanbul’da gerçekleşirken, İstanbul’u Adana, İzmir, Mersin, Antalya, Bursa, Gaziantep, Balıkesir, Aydın ve Diyarbakır takip etti.

Meteoroloji uzmanlarının sıcaklık rekoru tahminlerinin dünya genelinde gerçeğe dönüştüğü ve aşırı sıcakların damga vurduğu 2024 yazı, Türkiye’de de rekorlarla devam ediyor. Metropollerde oluşan kentsel ısı adaları ise hissedilen sıcaklığı daha da artıran bir unsur olarak öne çıkıyor. Yaz sıcaklarının bunaltıcı hale gelmesi tüketicileri klima kullanmaya yönlendiren en önemli etken olarak öne çıkıyor. Tüketici trendlerini takip eden MediaMarkt, Türkiye genelindeki klima satışlarına dayandırdığı “Türkiye’nin Isı Haritası” adlı çalışmasını yayınladı. Türkiye’nin Isı Haritası, 1 Haziran -15 Ağustos tarihleri arasında MediaMarkt fiziksel mağazaları ve çevrimiçi satış kanalı üzerinden Türkiye’nin tüm illerinde gerçekleşen klima satışlarına göre hazırlandı.

Klima satışları bu yıl katlanarak arttı

Bunaltıcı sıcakların klima satışlarına etkisi son yıllarda gözlemlenebilir hale gelirken MediaMarkt, son bir yılda tüm satış kanallarında toplam klima satışlarında ciddi artış gözlemlendiğini açıkladı. Bu yılın haziran ayında geçtiğimiz hazirana göre klima satışlarının üç kattan fazla arttığını, temmuz ayında ise birçok satış noktasında stokların bitme noktasına geldiğini açıklayan MediaMarkt’ın hazırladığı “Isı Haritası” ise klima satışları bazında “Türkiye’nin sıcaktan bunalan” şehirlerini gözler önüne serdi. Buna göre adet bazında en fazla satış İstanbul’da gerçekleşirken, İstanbul’u Adana, İzmir, Mersin, Antalya, Bursa, Gaziantep, Balıkesir, Aydın ve Diyarbakır takip etti.