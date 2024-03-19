KML hastalığı, kan dolaşımında "granülosit" adı verilen akyuvar tipinin arttığı lösemi tipidir. Bu tip lösemiler genellikle ileri yaşlarda görülür ve çocuklarda nadirdir. Yetişkinlerde 40-50 yaşlarından sonra daha sık olarak görülen KML hastalığının sebep olduğu rahatsızlıklar aşağıda açıklanmıştır:

Yorgunluk: KML hastalığında yorgunluk görülmesinin başta gelen nedeni, kansızlıktır. KML’de kansızlık görülmesi, hastalığın direk etkisiyle olmaz. Lösemi sebebiyle artan akyuvarlar çok yüksek sayılara ulaştığından kan dolaşımının yanında başta kemik iliği olmak üzere, diğer bazı organlarda da birikir. Kemik iliğinde biriken aşırı beyaz kan hücresi, diğer kan hücrelerinin yapımını engeller.

Bu kan hücrelerinden alyuvarların yapımı engellenirse, kansızlık ortaya çıkar. Kansızlığın sonucu olarak, sayıları yetersiz kalan kırmızı kan hücreleri vücuda yeteri kadar oksijen taşıyamaz. Hücreler oksijensiz kaldığından, görevlerini tam olarak yapamaz. Kişi küçük bir aktivite gösterdiğinde hemen yorgunluk hisseder. Günlük normal işlevlerini bile yerine getirmede zorlanır.

Dalak büyümesi: Dalakta biriken hücreler nedeniyle dalak şişer ve genişleyerek karın içinde bir baskıya neden olur. Bu durum karın sol bölgesinde dolgunluk, şişkinlik ve ağrılara yol açabilir. Az bir yemekten sonra bile, karnın sol tarafında, kaburga altında ağrı hissedilebilir.

Kanamalar: KML hastalarında meydana gelen kanamalar da, kansızlığa yol açan sebebe benzer şekilde ortaya çıkar.

Kemik iliğindeki aşırı akyuvar birikimi, kan pıhtılaşmasında görev alan hücreler olan trombositlerin de yapımını azaltır. Herhangi bir yaralanma durumunda, kanın durdurulmasını sağlayan trombositler yeterli sayıda olmazsa, ihtiyaç duyulduğunda kan pıhtılaşması gerçekleşemez.

KML hastalığının şiddeti arttığında, durduk yerde kanamalar olmaya başlar. Sık tekrarlayan burun kanamaları, deri altına kanamalar, diş etlerinden kanamalar bu hastalıkta karşımıza çıkan kanama problemleridir.

Ağrılar: Kan dolaşımında artan hücrelerin kemik iliğinde, bazı doku ve organlarda birikimi neticesinde, belirtilen yerlerde genişleme ya da şişme meydana gelir. Örneğin kemik iliğinde aşırı hücre artışı, kemik iliğinin bulunduğu alanın sıkışması ve dışa doğru baskı yapmasına yol açar. Bu da ağrılara sebep olabilir.

Enfeksiyonlar: Akyuvarlar veya diğer adıyla beyaz kan hücreleri, vücuda giren mikroplarla savaşan hücrelerdir. KML hastalığında çok sayıda akyuvar bulunmasına rağmen, bu hücreler normal fonksiyonlarını gösteremediğinden, enfeksiyon etkenleri ile savaşta başarılı olamaz.

Tedavi sırasında ise, beyaz kan hücrelerinin sayısı azaldığından bu kez de enfeksiyonlarla savaşacak hücre sayısı azaldığı için, kişi enfeksiyon gelişimine duyarlı hale gelir.

Kaynak: Haber merkezi