TAB Gıda, 2023 yılı sonunda 81 şehirde 1615 restorana ulaşarak büyümesini sürdürdü. 2023 yılında sistem genelinde satış hacmini yüzde 106 artışla 25 milyar 136 milyon TL’ye ulaştırdı.

TAB Gıda, 2023 yılı finansal sonuçlarını açıkladı. Şirket 2023 yılı sonunda operasyonlarını Türkiye, Gürcistan, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ve Kuzey Makedonya Cumhuriyeti’nde toplam 81 şehre yayarak 183 yeni restoran açtı ve 1615 restorana ulaştı. 2023’te ortalama 350 milyon müşteriye hizmet vererek 204 milyon sipariş aldı. Şirketin net satışları 2023 yılı sonunda enflasyona göre düzenlenmiş rakamlarla reel olarak yüzde 20 artış göstererek 19 milyar 988 milyon TL’ye ulaştı. Düzeltilmiş FAVÖK’ü 2023 yılında, enflasyona göre düzenlenmiş rakamlara oranla yüzde 83 artarak 4 milyar 321 milyon TL’ye yükseldi. 2023 yılı net karı, enflasyona göre düzenlenmiş rakamlara göre, bir önceki yıla oranla yüzde 33 artarak 2 milyar 458 milyon TL’ye ulaştı. Dijitalleşme ve yeni teknoloji yatırımlarının hızını artıran şirket, müşteri deneyimini üst seviyeye taşıyacak çeşitli uygulamaları devreye aldı.

“Şirket olarak halka arz döneminde yatırımcılarımızla paylaştığımız öngörülerin ötesinde bir performans sergilemenin memnuniyetini yaşıyoruz”

TAB Gıda’nın 2023 yılındaki operasyonel ve finansal başarısının stratejik hedeflere titizlikle bağlı kalmalarının, finansal dengeyi ve disiplini koruyarak karlı büyümeye odaklanmalarının bir sonucu olduğunu dile getiren TAB Gıda Co-CEO’su Özgür Çetinkaya sözlerini şöyle sürdürdü: “Geçtiğimiz yıl Türkiye’nin hızlı servis restoran sektöründeki lider konumumuzu daha da güçlendirdik. 2023 yılında hem dijitalleşmeye hem de yeni restoran açılışları ve restoran yenilemelerine 1,5 milyar TL’ye yakın yatırım yaptık. Sistemimize 183 yeni restoran ekleyerek 1615 restorana ulaştık. Restoranlarımızın 928’ini TAB Gıda olarak kendimiz, 687’sini ise franchise girişimcilerimiz ile birlikte yönetiyoruz. Franchise operasyonlarımız dahil 22 bini aşkın çalışana istihdam sağlıyoruz. Kadın çalışan sayısında Türkiye’nin lider şirketleri arasındayız. Her gün birlikte daha da güçlenerek büyümeye devam ediyoruz. Enflasyona göre düzenlenmiş gelirlerimiz, geçen yıla kıyasla yüzde 20 reel artışla 19 milyar 988 milyon TL’ye ulaştı. Disiplinli finansal ve operasyonel yönetim ile kar odaklı stratejilerimiz sayesinde, enflasyona göre düzenlenmiş düzeltilmiş FAVÖK’ümüzü yüzde 83 artırarak 4 milyar 321 milyon TL’ye yükselttik. Bu dikkat çekici finansal performansımız neticesinde, net karımızı reel olarak yüzde 33 arttırarak 2 milyar 458 milyon TL’ye çıkardık. Karlılığımızdaki artışın arkasındaki en önemli güç, ekosistem şirketlerimizle oluşturduğumuz sinerjidir. Bu sayede, sektörde benzeri olmayan çevik tedarik zincirimizle ölçek ekonomisine erişim sağlıyoruz ve birim maliyetlerimizi düşürebiliyoruz. Operasyonel ve finansal karlılığımız sonucu olarak franchise taleplerinde artış görmek bizi son derece memnun ediyor ve büyümemizi hızlandırıyor.”

“Dijitalleşme ve yeni teknolojilere yatırımlarımızı artıracağız”

2023 yılında dijitalleşmeye ve yeni teknolojilere yaptıkları yatırımları daha da hızlandırdıklarını ve dijitalleşme konusunda kaydettikleri ilerlemenin de büyümede önemli katkısı olduğunu ifade eden Özgür Çetinkaya, “2023 yılında dijitalleşme yatırımlarımızın bir parçası olarak restoranlarımızda self-servis kioskları devreye almaya başladık. Bu kiosklar, müşteri sipariş sürecini basitleştirerek bekleme sürelerini azalttı ve müşteri deneyimini zirveye taşıdı. Yıl boyunca gerçekleştirdiğimiz pazarlama faaliyetleriyle müşterilerimizin markalarımıza olan bağlılığını pekiştirdik ve mevsimsel kampanyalarımız aracılığıyla yenilikçi ürünlerimizi müşterilerimizle buluşturduk. Ekip olarak sergilediğimiz çevik performans sayesinde, müşterilerimize üstün hizmet sunmanın yanı sıra, stratejik büyüme ve karlılık konusundaki yatırımcılarımıza verdiğimiz taahhütleri de yerine getirdik. 2023’te aldığımız kararlar ve hayata geçirdiğimiz stratejiler, 2024 hedeflerimize ulaşmamız için sağlam bir zemin oluşturdu. Dinamik pazar koşullarına hızla uyum sağlama ve sürekli yenilikçilik yolundaki kararlılığımızı, teknoloji ve dijitalleşme alanındaki yatırımlarımızla birleştirerek sektördeki liderliğimizi sürdüreceğiz” dedi.