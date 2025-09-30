AK Parti Bilecik İl Başkanı Serkan Yıldırım, mahalle ve köy başkanlarıyla buluştu.

AK Parti Bilecik Merkez İlçe Teşkilatı, mahalle ve köy başkanlarıyla bir araya gelerek istişare toplantısı gerçekleştirdi. Toplantıda konuşan AK Parti Bilecik İl Başkanı Serkan Yıldırım, "Mahalle ve köy başkanlarımız partimizin en önemli gönül elçileridir. Onların azmi, samimiyeti ve fedakârlığı; milletimizle aramızdaki gönül köprülerini daha da sağlamlaştırıyor" ifadelerini kullandı.

Sözlerine şöyle devam eden Yıldırım, "Hizmetlerimizi daha geniş kitlelere ulaştırmak için hep birlikte aynı kararlılıkla çalışmaya devam edeceğiz" dedi.