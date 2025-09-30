Türkiye Voleybol Federasyonu (TVF) koordinasyonunda ve Ayvalık Belediyesi’nin destekleriyle "2025 Plaj Voleybolu Dünya Turu"na ev sahipliği yapan Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, 25-28 Eylül günleri arasında Ayvalık Sarımsaklı Plajı’nda 4 gün boyunca dünya plaj voleybolunun takımlarını ağırladı. Müsabakalara; 30 ülkeden 28’i kadın, 28’i erkek olmak üzere 56 takım katıldı.

2025 Plaj Voleybolu Dünya Turu Balıkesir Etabının final gününde oynanan müsabakaların ardından; kadınlarda Macaristan şampiyon olurken, erkeklerde de zafer Türkiye’nin oldu. Türkiye, ilk kez Plaj Voleybolu Dünya Turu’nda altın madalyanın sahibi oldu.

Kadınlarda ikinciliği Çekya, üçüncülüğü Finlandiya, dördüncülüğü de Almanya elde etti. Erkeklerde ise ikinci Letonya, üçüncü Ukrayna, dördüncü de Letonya oldu. Turnuvada gösterdikleri başarılı performanslar sonucu dereceye giren takımlara; madalya kupa ve ödülleri takdim edildi.

Sporculara ödüllerini CEV Teknik Delegesi Dennis Passig, Türkiye Voleybol Federasyonu Başkan Vekili Alper Sedat Aslandaş, Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergin, Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanı Uğur Baysal ve Türkiye Voleybol Federasyonu Disiplin Kurulu Başkanı Taha Ünal takdim etti.