Balıkesir Büyükşehir Belediyesi’nin kahraman itfaiyecileri, sel felaketi nedeniyle 20 binden fazla kişinin kaybolduğu Libya’da gece gündüz arama kurtarma çalışmalarını sürdürüyor.BALIKESİR (İGFA) - Balıkesir Büyükşehir Belediyesi’nin arama kurtarma ekibi, sel felaketi nedeniyle 11 binden fazla insanın hayatını kaybettiği 20 binden fazla kişinin de kaybolduğu Libya’da Türkiye’den giden diğer Türk ekipler ile birlikte arama kurtarma faaliyetlerini yürütüyor. Balıkesir Büyükşehir Belediyesi’ne ait üç araç ve 10 kişilik itfaiye arama kurtarma ekibi bölgede bir yandan arama tarama faaliyetlerini sürdürürken diğer yandan da Türkiye’den gönderilen AFAD’a ait çadırlardan yaşam alanları oluşturuluyor. Ekipler, Balıkesir Büyükşehir Belediyesi’ne ait çöp konteynerlerinin da, oluşturulan çadır kentlere dağıtımını gerçekleştirdi.

BALIKESİR İTFAİYESİ TAM TEÇHİZAT Orta Akdeniz’de etkili olan ve 10 Eylül’de Libya’nın doğusunu vuran “Daniel” fırtınası, Bingazi, Beyda, Merc, Suse ve Derne kentlerinde sel felaketine neden olmuştu. Libya resmi ajansı LANA’nın açıklamasına göre selde ölenlerin sayısının 11 bine çıktığı, 20 binden fazla kişinin de kayıp olduğunu duyurulmuştu. Bunun üzerine Başkan Yücel Yılmaz’ın talimatıyla Balıkesir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı 10 kişilik arama kurtarma ekibi, bir adet itfaiye aracı, bir adet hızlı ulaşım aracı, üç yıldızlı dalgıç, çöp konteynerleri, içerisinde 52 kalem müdahale arama kurtarma çalışmalarında kullanılacak kritik malzeme ve ekipmandan oluşan bir kamyonu İzmir’den gemiyle göndermişti.