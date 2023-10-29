Olay, saat 06.00 sıralarında Adana'nın Seyhan ilçesine bağlı Kavaklı Mahallesi'nde meydana geldi. 27 yaşındaki Emrah Demir ile 4 aylık hamile olan 1 yıllık eşi Hatice Demir arasında tartışma çıktı. Gittikçe büyüyen tartışma kavgaya dönüştü.

Çıkan kavgadan sonra sokağa çıkan 27 yaşındaki Emrah Demir, komşularına 'Galiba eşimi öldürdüm' diye bağırdı. Vatandaşların ihbarı üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri geldi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri hamile kadının öldüğünü belirledi. Hatice Demir'in vücudunda darp izine rastlanmayan, boğulduğu değerlendirilen kadının cansız bedeni, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumunun morguna kaldırıldı.

Olayın ardından şoka giren Emrah Demir gözaltına alınarak sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.

Polis, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.