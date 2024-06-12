9 günlük Kurban Bayramı tatilinin yaklaşması ile birlikte vatandaşlar yola çıkmaya başladı. Trafik denetimine katılan ve vatandaşlara uyarılarda bulunan Kocaeli Valisi Seddar Yavuz, “Vatandaşlarımızın 9 günlük bayram tatilinde de gerek sevdiklerine ve memleketlerine, gerekse tatil beldelerine gidebileceklerini değerlendirerek tedbirlerimizi bugünden itibaren aktif hale getirdik. Bayram süresince toplam 2 bin 999 ekip, 299 araç ve 5 bin 310 personelimiz görev yapacaktır” dedi.

9 günlük Kurban Bayramı tatilinin yaklaşmasıyla birlikte vatandaşlar yola çıkmaya başladı. Kimisi ailesinin yanına bayram iznine giderken kimisi de tatil beldelerine gitmek için yola çıktı. Çoğu yerde bayram trafiği yaşanırken Kocaeli’de de kazaların önüne geçmek için yoğun tedbir alınıyor. Otoyol boyunca radarlı hız kontrolleri yapılırken, elektronik tabelalarla sürücüler hız limitlerine ve trafik kurallarına uymaları yönünde uyarılar yapılıyor. Polis ve jandarma ekipleri bayram boyunca sahadaki görevini sürdürecek. Kocaeli Valisi Seddar Yavuz’da Gebze’de emniyet trafik uygulama noktası ziyaret etti. Yavuz, denetim noktasında durdurulan araçların sürücülerine trafik kuralları ve emniyet kemerinin önemi hatırlattı.

“Bayram boyunca 2 bin 99 ekip, 299 araç ve 5 bin 310 personelimiz görev yapacak”

Trafik denetimine katılan ve vatandaşlara uyarılarda bulunan Kocaeli Valisi Seddar Yavuz, “Hepinizin bildiği gibi yaralanmalı, ölümlü kazalar hepimizi derinden üzerek etkiliyor ve can, mal kayıplarına vesile oluyor. İlimiz; Kuzey Marmara, Anadolu Otoyolu, D100, D130 ve Osmangazi Köprüsü olmak üzere İstanbul’dan, Anadolu’ya, Anadolu’dan İstanbul’a trafiğin en yoğun olduğu illerden bir tanesi. Vatandaşlarımızın 9 günlük bayram tatilinde de gerek sevdiklerine ve memleketlerine, gerekse tatil beldelerine gidebileceklerini değerlendirerek tedbirlerimizi bugünden itibaren aktif hale getirdik. Ve şimdi size almış olduğumuz tedbirlerden bahsedeceğim. Her gün 217 ekip, 82 motosikletli ‘Şahin’ ve ‘Yunus’ ekibi, 20’i yaya, 440’ı personel olmak üzere bayram süresince toplam 2 bin 999 ekip, 299 araç ve 5 bin 310 personelimiz görev yapacaktır” dedi.

“EDS’lerimizin tamamı aktif olacak, hız kaynaklı kazaların önüne geçmek istiyoruz”

Vali Yavuz, “Ayrıca 7’si yeni nesil olmak üzere toplam 20 adet radarımız ile hız denetimlerine ağırlık vereceğiz. Özellikle daha önce trafik kazalarının yoğun olduğu yerler başta olmak tüm ana arterlerde ve özellikle de şehir geçişlerinde tedbirlerimizi artıracağız. Vatandaşlarımızdan özellikle trafiğe çıkmadan önce araçlarının bakımlarını yaptırmalarını, trafik kurallarına uymalarını, emniyet kemerini mutlaka takmalarını, aşırı hızdan kaçınmalarını ve hayata bağlanmalarını istirham ediyoruz. Özellikle alkol ve diğer maddelerin kullanımı da yine kazalarda maalesef can ve mal kayıplarına vesile oluyor. Bir kez daha bu konularda etkin denetim yapacağımızı hatırlatmak istiyorum. Bütün denetimlerimizin amacı, vatandaşlarımızı güven içerisinde sevdikleri ile buluşturmaktır. EDS’lerimizin tamamı aktif olacak ve bununla beraber hız kaynaklı kazaların önüne geçmek istiyoruz. Diğer taraftan hepinizin bildiği gibi ilimizde yoğun bir tır, kamyon, çekici ve tanker trafiği de mevcut. Bu konuda özellikle tedbir alınması da yine gündemimizde. Bu anlamda D100 ve Anadolu Otoyolu’nda 14 Haziran Cuma günü saat 06.00’dan, 16 Haziran Pazar günü 05.00’a kadar kamyon, çekici, tankerlerin bu yollara çıkışlarını kısıtlayacağız. Diğer taraftan tabii problemli olan bir alanımız var, nedir bunlar? Yaş sebze ve meyve, süt ve süt ürünleri, bozulabilir gıdalar, canlı kesme çiçek, ilaç, tıbbi malzeme, fileli yayın, kurbanlık, akaryakıt gibi malzemelerini taşıyanlar prensip olarak tali yolları kullanacak, zorunlu olması durumunda da yine ana yollarımızdan bu maddeleri ulaştırabilecektir. Dolayısıyla vatandaşlarımıza çağrımız, bu tedbirlerimize riayet etmelerini mağdur olmamalarını hatırlatmak istiyoruz. Vatandaşlarımızın yorgun ve uykusuz yola çıkmamalarını bir kez daha hatırlatıyorum. Hepinize iyi bayramlar diliyorum” diye konuştu.

Ayrıca trafik yoğunluğu dron ile havadan çekildi.