Kocaeli Bilişim Fuarı, Türkiye’nin bilişim sektöründeki dev isimlerini akademisyenler ve meslek kuruluşlarıyla bir araya getirdi.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin destekleriyle 24-26 Mayıs tarihlerinde düzenlenecek Kocaeli Bilişim Fuarı kapılarını açtı. Fuar, iş dünyası marifetiyle Kocaeli’de hayata geçirilen ilk fuar olma özelliğini taşıyor. Fuarda 65 firma, 20 start up girişimci, 1 banka, 3 kamu kurumu, 4 Büyükşehir iştiraki ve 6 okul stant kurarak çalışmaları hakkında bilgi veriyor.

"Kentimiz son 20 yılda yapılan yatırımlarla açık ara öne geçmiştir"

Programda konuşan Kocaeli Valisi Seddar Yavuz, "İlimiz, ülkemizin teknoloji, bilişim ve inovasyon başkentidir. Ayrıca çok önemli bir noktada bulunan Kocaeli, deniz, kara ve hava ulaşımı açısından mükemmel bir lokasyona sahiptir. Bu avantajla birlikte önemli yatırımlar ilimize gelmiştir. Kentimiz son 20 yılda yapılan yatırımlarla açık ara öne geçmiştir. Ulusların refah ve bağımsızlığı teknoloji ve yenilenmeden geçiyor. Yüksek teknoloji ürünler savunma sanayiyle ilişkilidir. Öncelikle savunma sanayinde kullanılır ve sonra diğer alanlara da yayılır. Ülkemizin son yıllarda yaptığı hamleler ve ürettiği teknolojinin bu açıdan da değerlendirilmesi gerekmektedir. Kocaeli Fuarcılık A.Ş’nin kurulmasını son derece önemli buluyorum. Özellikle de kamu kurumları ve sivil toplumun birlikte hareket etmesini çok değerli bulduğumu ifade etmek isterim. Yeni işbirliklerinin ortaya çıkmasını temenni ediyorum. Başta Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanımız olmak üzere emeği geçen herkese teşekkür ediyorum" dedi.

Temel amaçlarının, iş dünyasının önündeki fırsatları artırmak ve kentin tanıtımını yapmak olduğunu ifade eden Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın ise "Teknolojinin gelişmesiyle birçok alanda değişim meydana geldi. Üretim şekli değişti, mimari değişti, eğitim değişti ve hayatımızdaki daha birçok şey değişim geçirdi" dedi.

"Artık Endüstri 5.0 konuşulmaya başlandı"

Endüstri 4.0 ile birlikte tamamen bir dönüşüm yaşandığını söyleyen Başkan Büyükakın, "Artık Endüstri 5.0 konuşulmaya başlandı. Tarih boyunca gördük ki teknolojide öne geçenler dünyanın diğer ülkelerini geride bıraktılar. Gerçek bağımsızlık mücadelesi aslında ülkenin ekonomik bağımsızlığını kazanmasıyla mümkün. Yapay zeka uygulamaları büyük tehditler getirirken aynı zamanda büyük fırsatları beraberinde getiriyor. Bu tür gelişmelerin hepsini tehditler ve fırsatlar olarak değerlendirmemiz gerekiyor" ifadelerini kullandı.

Kocaeli Bilişim Fuarı, iş dünyası marifetiyle kentte hayata geçirilen ilk fuar olma özelliğini taşıyor. Kocaeli Ticaret Odası, Kocaeli Sanayi Odası, Gebze Ticaret Odası, Körfez Ticaret Odası ve Kocaeli Büyükşehir Belediyesi iştirakleriyle kurulan Kocaeli Fuarcılık A.Ş. tarafından düzenlenen fuar, bilişim çağı ile önemli bir dönüşümün eşiğinde olan Kocaeli ve sektördeki firmalar için özel fırsatlar sunacak. Kocaeli böylece yıllardır süregelen "ekonominin başkenti" olma unvanının yanına "bilişimin başkenti" unvanını eklemek için önemli bir adım atmış olacak.

Öte yandan, Kongre Merkezi’nin fuayesinde bilişim stantları kuruldu. Bu stantlarda firmalar ürünlerini sergileyerek teknolojilerinin tanıtımını yapıyor. Bunun yanı sıra Kocaeli Bilim Merkezi’nin girişinde çadır alanında sanal gerçeklik gözlükleri ile sanal tur etkinliği, yapay zeka uygulama örnekleri, 3D yazıcılar ve 3D kalem uygulamaları, Bilim Merkezi Robotik Sergisi yer alıyor.

Fuara Kocaeli Valisi Seddar Yavuz, Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, Kırgızistan Başkonsolosu Lira Sydykova, AK Parti İl Başkanı Şahin Talus, MHP İl Başkanı Mehmet Nuri Demirbaş, Kocaeli Ticaret Odası Başkanı Necmi Bulut, MARKA Genel Sekreteri Mustafa Çöpoğlu, Kocaeli Ticaret Odası (KOTO) Başkanı Necmi Bulut, Gebze Ticaret Odası (GTO) Başkanı Abdurrahman Aslantaş, Körfez Ticaret Odası (KTO) Başkanı Recep Öztürk, Kocaeli İl Jandarma Komutanı Murat Bozkurt, Kocaeli Cumhuriyet Başsavcısı Ferhat Kapıcı, ilçe belediye başkanları, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve çok sayıda vatandaş katıldı.