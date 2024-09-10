Büyükşehir, “Hayatın İçindeyim” projesi kapsamında 65 yaş üstü vatandaşların aktif yaşamda kalmaları adına floor curling eğitimi veriyorKOCAELİ (İGFA) - Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, ‘Hayatın İçindeyim’ projesi kapsamında çınarlarımızın aktif ve sürdürülebilir hayatın içerisinde yer almalarına yönelik çeşitli etkinlikler ve sporla bireylere destek olmaya devam ediyor. Bu kapsamda 65 yaşını doldurup emekli olmuş evde oturan vatandaşları evden çıkaracak çeşitli programlarla sosyalleşmesini sağlıyor. Sporun başkenti Kocaeli’de yaşayan 65 yaş ve üzeri grubun kendini yormadan yapabileceği spor dalı olan Floor Curling eğitimi verilmeye başlandı. 65 yaş üzeri spora gönül veren 15 katılımcıyla Başiskele’de bu yaş grubu için en uygun spor dalı olan floor curling eğitim programı oluşturuldu.

CURLİNG DAYANIKLILIĞI ARTIRIYOR

Büyükşehir Belediyesi Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dairesi Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Şube Müdürlüğü tarafından yürütülen ‘Hayatın İçindeyim’ projesi kapsamında verilen dersler Başiskele spor salonunda haftada bir gün antrenör Figen Derin yönetiminde gerçekleşiyor. Gölcük ve Başiskele bölgesinde yaşayan 65 yaş üstü 15 çınarımız katılım sağlıyor. Uzmanlar tarafından da önerilen curling sporu dayanıklılığı arttırıyor ve vücuda esneklik veriyor, kemikleri güçlendiriyor. Curling sporu eğlenceli aktif yapısıyla vücut enerjisini de artıyor.

HEM SPOR YAPIYORUZ HEM EĞLENİYORUZ

Kocaeli Üniversitesi Beden Eğitim Mezunu olan antrenör Figen Derin, “Burada emekli olmuş ya da 65 yaşını geçmiş vatandaşların evlerinden çıkıp sosyalleşmesi, spor yapması, spor yaparak eğlenmesini amaçlıyoruz. Bayanlar ve erkekler olarak iki grubumuz var. Hep birlikte hem spor yapıyor hem de eğleniyoruz. Curling oynarken gülüyoruz eğleniyoruz, spor yapıyoruz, zihinsel olarak da gelişiyoruz. Takımlar kuruyoruz, rekabetle birlikte daha da keyifli hale geliyor bu spor. Ayrıca sporun başkenti Kocaeli’ne yakışır şekilde 65 yaş üstü floor curling turnuvası düzenlemek istiyoruz. Şimdiye kadar gelen bayanlar çok istekli ve sürekli geliyorlar gelmek isteyenleri de bekliyoruz. Lütfen 153’ü arayın birlikte çoğalalım” diyerek davette bulundu.

TAM BİZE GÖRE BİR SPOR CURLİNG

Curling sporuna katılan Rahime Özcan, ‘’Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin bize sunduğu curling kursunda çok mutlu oluyorum’’ dedi. Özcan, “Haftada bir gün gelip bütün enerjimizi burada atıyoruz. Buraya geldiğimizde kendimizi rahatlamış hissediyoruz, her hafta gelmek için sabırsızlanıyorum. Ciddiye alıp gelmek isteyen herkese tavsiye ediyorum, bir başlayan bir daha bırakamaz. Sporu çok seviyorum çocukluğumda oynayamadım bu yaştan sonrada koşamayız ama tam bize göre olan bu sporu ilerletmek istiyorum” ifadesini kullandı.

CURLİNG HAYATIMIZA RENK KATTI

Nermin Sidal ise “Kocaeli Büyükşehir’in desteğiyle curlinge başladım zaten sporu seven biriydim benim için çok iyi oldu. Gölcük’ten 8 arkadaş haftada bir gün geliyoruz. Bu sporla hayatımızda büyük bir değişiklik oldu. Bu sporu çok seviyoruz, hayatımıza renk kattı, daha iyi öğrenip turnuvalara katılmak istiyoruz. Uluslararası turnuvalarda da ülkemizi temsil etmek istiyoruz. Büyükşehir’e bu desteği bize sunduğu için teşekkür ederiz” dedi. Hizmetten faydalanmak isteyen vatandaşlarımız https://ebelediye.kocaeli.bel.tr/SosyalHizmetler/HayatinIcinden linkinden başvuru yapabilir.