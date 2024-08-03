“Sürdürülebilir Moda” konulu kişisel sergi, Büyükşehir’in SEKA Sanat ve İhtisas Merkezi’nde açıldıKOCAELİ (İGFA) - Türkiye’de sıfır atık ve ekolojikdengeye verdiği önemle tanınan Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, çalışmalarında moda sanayinin gücünü kullanmayı sürdürüyor. 2022 yılında düzenlediği ve Türkiye’nin gözlerinin çevrildiği Sıfır Atık Festivali ile çevre konusunda önemli bir farkındalık oluşturan Büyükşehir, modanın tartışmasız etkisini çalışmalarına dahil ediyor. Festivalde atık malzemelerden üretilen ve ünlü modacı Dilek Hanif imzasını taşıyan bir kreasyonu başarı ile sunan Büyükşehir şimdi de bu alandaki önemli bir giyim sergisini sanatseverlerle buluşturdu. Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Ferizli Meslek Yüksek Okulu Tasarım Bölümü Başkanı Dr. Pınar Çınar’ın “Sürdürülebilir Moda” konulu kişisel sergisi SEKA Sanat ve İhtisas Merkezi’nde açıldı.

WORKSHOP DÜZENLENDİ

Dr. Çınar, ayrıca SEKA Sanat İhtisas Merkezi Moda Akademisinde “Denim Geri Dönüşüm Etek Tasarımı” konulu bir de workshop gerçekleştirdi. Burada katılımcılara yönelik bir değerlendirme yapan Dr. Çınar, küresel ısınmanın ve dünya kaynaklarının giderek azaldığı yüzyılımızda sürdürülebilir modanın önemli bir kavram olduğunu söyledi. “Denim geçirmiş olduğu işlemler ve kullanılan kimyasallar nedeniyle su tüketimi oldukça fazla olan tekstil yüzeyleri arasındadır. Dolayısıyla günümüzde sürdürülebilir moda kavramı içerisinde denimin yeniden dönüşümü, geri dönüştürülmüş yeni tasarımlarla tekrar kullanıma sunulması önem arz eden çalışmalar arasında yer almaktadır” diyen Dr. Çınar, “Geri dönüştürülmüş denim kumaşların kullanıldığı ve origami esintili kalıp tekniklerinin kullanıldığı koleksiyonumda sürdürülebilirliğe dikkat çekmek istedim” şeklinde konuştu.

BÜYÜKŞEHİR’E ÇEVRE TEŞEKKÜRÜ

Konuşmasında Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin çevre duyarlılığına olan ilgisine dikkat çeken Dr. Pınar Çınar, “Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’ne teşekkürlerimi iletmek isterim. Böyle güzel bir alanda sergimi izleyicilerle buluşturma olanağı yakalamış oldum. Oldukça güzel bir projeye imza atmışlar. Fiziki alan ve sahip olduğu ekipman ve donanımlarıyla, verilecek olan eğitim müfredatıyla moda tasarımı alanında nitelikli elemanların, iş güçlerinin yetiştirilmesine olanak sağlayacak. Bu anlamda kendilerini tebrik ediyorum” dedi.

MODA AKADEMİSİ’NDEN YARARLANIN

Dr. Çınar, konuşmasında gençlere de seslenerek Moda Akademisi’nden yararlanmaları yönünde tavsiyelerde bulundu. “Moda tasarımı alanında bilgi, beceri ve deneyimini artırarak bir üst seviyeye taşımak isteyen genç tasarımcılara veya sektör çalışanlarına burada verilecek olan eğitimlerden yararlanmalarını kesinlikle tavsiye ederim” diyen Çınar, “Bilgisayarlı kalıp tasarımı, modelistlik gibi eğitimlerle kendilerini bir üst düzeye taşımaları, sektörün beklemiş olduğu nitelikleri elde etmeleri yönünde önemli katkılar sağlayacağını düşünüyorum” ifadesini kullandı. “Sürdürülebilir Moda” konulu sergi SEKA Sanat ve İhtisas Merkezi’nde ziyaretçilerle buluşmaya devam ediyor.