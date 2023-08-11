Gölcük Belediyesi Geleneksel El Sanatları Festivali, her yıl olduğu gibi bu yıl da göz nuru binlerce ürün ve el emeği ustası sanatçının katılımı ile Değirmendere Çınarlık Meydanı’nda başladı.KOCAELİ (İGFA) - Gölcük Belediyesi tarafından sanata değer katacak olan El Sanatları Festivali, geleneksel el sanatlarının usta isimleri Gölcük’te bir araya geldi.

Türkiye’nin dört bir yanından gelen sanatçıların el emeği göz nuru eserlerinden oluşan sergilerin yer aldığı festival düzenlenen törenle başladı. Törene; AK Parti Kocaeli Milletvekili Radiye Sezer Katırcıoğlu, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Mustafa Soydabaş, Gölcük Belediye Başkanı Ali Yıldırım Sezer, AK Parti İlçe Başkanı Çetin Seymen, İl Kültür Ve Turizm Müdür Vekili Ayhan Zeren, Gölcük Halk Eğitim Müdürü Necmettin Türkmen, geleneksel el sanatlarının usta isimleri, sanatçılar ve vatandaşlar katıldı.

DEĞİRMENDERE FESTİVAL ALANINA DÖNÜŞTÜ

Açılışta konuşan Gölcük Belediye Başkanı Ali Yıldırım Sezer, “Gölcük’ün adının sanat, kültür ve sporla duyurulması adına yapılan etkinliklerden birini daha gerçekleştiriyoruz. Türkiye’nin dört bir yanından gelerek el emeği ürünlerini sergileyen ve atölye çalışmalarında verdikleri bilgilerle geleneksel el sanatlarının yaşatılmasına katkı sunan tüm katılımcılara, usta öğreticilere ve emeği geçenlere teşekkür ederim” dedi.

Konuşmaların ardından Gölcük Belediye Başkanı Ali Yıldırım Sezer ve beraberindekiler; festival alanındaki stantları gezerek el emeği göz nuru eserler hakkında bilgiler aldılar. Kültür ve sanat paylaşımı adına önemli bir buluşma olan festival; Geleneksel el sanatları stantlarının yanı sıra, teknik paylaşım atölyeleri, tiyatro gösterileri ve müzik dinletileri ile 11-12-13 Ağustos tarihleri arasında Gölcük’te sanat dolu 3 gün yaşatacak. Festivale katılan ziyaretçiler, düzenlenen atölyeler ile geleneksel el sanatları hakkında bilgiler edinebilecek.