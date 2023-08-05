Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Dairesi Başkanlığı, Karamürsel’de kalıcı seyahat kartları ofisi açıyorKOCAELİ (İGFA) - Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, seyahat kartları birimindeki artan taleplerin karşılanması için yerinde hizmete devam ediyor. Bu kapsamda Karamürsel’deki vatandaşlar için zaman zaman kurulan geçici büro 7 Ağustos Pazartesi günü itibariyle kalıcı olarak hizmet vermeye başlayacak.

KALICI HİZMET

Ulaşım Dairesi Başkanlığı seyahat kartları birimi vatandaşlardan gelen taleplerin karşılanması ve vatandaşlara kolaylık olması amacıyla geçici seyahat kart ofisi açıyordu. Bu kapsamda Karamürsel Belediyesine kurulan geçici seyahat kartları ofisi 7 Ağustos Pazartesi günü itibariyle kalıcı olarak Karamürsel’de hizmet vermeye başlıyor.

PAZARTESİ GÜNÜ BAŞLIYOR

Karamürsel Belediyesi’nin zemin katında kurulan seyahat kartları ofisi 7 Ağustos Pazartesi günü itibariyle 08.30 ve 17.30 saatlerinde vatandaşlara hizmet verecek. Vatandaşlar abonman, öğrenci, indirimli ve ücretsiz seyahat kartları basım ve vize işlemlerini İzmit’e gelmeden Karamürsel’de halledebilecek.

4. OFİS KANDIRA’YA KURULACAK

Gölcük ve Gebze ilçelerine kurulan ‘Seyahat Kartları Ofisinin’ 3.’sü Karamürsel’e kurulmuş olacak. Büyükşehir Belediyesi, dördüncü ‘Seyahat Kartları Ofisini’ni yakın zamanda Kandıra’ya kuracak.