Kocaeli Büyükşehir Belediyesince, TABİP kapsamında katma değeri yüksek ürün yetiştiriciliğini teşvik amacıyla yetiştirilen biberiyelerin hasadına başlandıKOCAELİ (İGFA) - Kocaeli Büyükşehir Belediyesinin katma değeri yüksek ürünler yetiştirmeye teşvik ettiği, çiftçilerin gelir düzeyini artırmak ve tarımsal kalkınmaya destek sağlamak amacıyla 4 yıl önce hayata geçirdiği, “Tıbbi ve Aromatik Bitki Yetiştiriciliği Projesi” (TABİP) kapsamında, il genelinde ilk etapta yaklaşık 1140 dekar alanda 5 milyon fide toprakla buluşturuldu. Olgunlaşan tıbbi ve aromatik bitkilerin bu sezon ilk hasat mesaisi başladı.

ÇİFTÇİNİN YÜZÜ GÜLÜYOR

Turizm, sanayi, eğitim, tarım ve hayvancılık faaliyetlerinin bir arada yapıldığı nadir kentlerden biri olan Kocaeli'de, Büyükşehir Belediyesi, çiftçilere yönelik hayata geçirdiği destekleme projeleri üreticilerin yüzünü güldürüyor. Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın’ın büyük önem verdiği, Kocaeli’nin en önemli kırsal kalkınma hamlelerinden biri olan TABİP ile katma değeri yüksek biberiye, tıbbi nane ve oğul otu yetiştiricilerine destek veriliyor. Hem üretici kazanıyor hem de atıl durumdaki araziler tarıma kazandırılıyor.

5 MİLYON FİDE TOPRAKLA BULUŞTU

Proje kapsamında bugüne kadar yaklaşık 5 milyon tıbbi ve aromatik bitki toprakla buluşturuldu. Kırsaldan kente gidişin engellenmesi ve kentten kırsala geri dönüşün teşvik edilmesi de hedeflenen proje ile ayrıca kadın çiftçilere de istihdam sağlanıyor.

Bu sezonun ilk biberiyelerin hasadı, Kandıra ve Karamürsel ilçelerinde yapılmaya başlandı. Biberiye hasadı insan gücüyle ve aynı zamanda tasarımı ve üretimi tamamen milli ve yerli imkanlarla Büyükşehir Belediyesince yaptırılan römork yüklemeli tıbbi ve aromatik bitki hasat makinasıyla da yapılıyor. İlk kez Kocaeli’de kullanılan makina sayesinde hasat, bitkilere zarar vermeden seri olarak gerçekleştiriliyor.

DİKİM ALANLARI SİGORTALANDI

Büyükşehir Belediyesi Sekapark AŞ’nin kontrolörlüğünde 5 üretim yılı boyunca tüm tarımsal faaliyetler, çiftçilere ait sertifikalandırma süreci, eğitimler ve saha uygulamalarının takibi, uluslararası standartlara uygun olarak organik bitki sertifikalandırma doğrultusunda yapılıyor. Satın alma garantisi ile fide dikimi gerçekleştirilen arazilerin, yıllık bitkisel ürün sigorta poliçeleri, Sekapark AŞ tarafından karşılanıyor. Proje doğrultusunda, Büyükşehir ziraat mühendisleri ve Sekapark AŞ teknik ekibi dikim yapılacak tarlalarda gerekli kontrolleri sağlarken, çiftçilere teknik konularda danışmanlık hizmeti de veriyor.