Gençlik ve Spor Bakanlığı, 2026 yılında 81 ilde farklı spor branşlarında görevlendirilmek üzere 1.200 sözleşmeli antrenör alımı yapacak. Alımların 178’i millilik kapsamında, 1.022’si ise KPSS puanına göre gerçekleştirilecek.

Antrenör Alımında İki Farklı Alım Yöntemi

Alımlar iki ayrı usule göre gerçekleştirilecek. Millilik kapsamındaki 178 kontenjan için olimpiyat, paralimpik, dünya ve Avrupa şampiyonalarında dereceye girmiş sporcular öncelikli olarak değerlendirilecek; bu grupta sözlü mülakat yapılmayacak, yerleştirme doğrudan spor başarısı esas alınarak yapılacak. KPSS kapsamındaki 1.022 kontenjan için ise 2024 yılı KPSS P3 puan türünden en az 50 puan almış, spor bilimleri alanında lisans mezunu adaylar başvurabilecek. Bu grupta KPSS puanı en yüksek adaydan başlanarak kontenjanın üç katı aday sözlü ve uygulamalı sınava çağrılacak.

Hangi Spor Dalları ve İller?

Millilik kapsamındaki alımda atletizm, badminton, basketbol, boks, buz hokeyi, cimnastik, eskrim, güreş, halter, hentbol, hokey, judo, kayak, kürek, masa tenisi, modern pentatlon, ragbi, softbol, sutopu, taekwondo, triatlon ve voleybol gibi 30'u aşkın branşta kadro açılıyor. En fazla kontenjanın bulunduğu iller arasında İstanbul 16, Kayseri 7, Kocaeli ve Şırnak 8'er kadroyla öne çıkıyor.

KPSS kapsamındaki alımda ise atletizm, badminton, basketbol, bisiklet, bocce, boks, güreş, halter, hentbol, hokey, judo, karate, kayak, kick boks, kürek, masa tenisi, modern pentatlon, ragbi, rekreatif spor, sutopu, taekwondo, tenis, triatlon, voleybol ve engelli spor dalları dahil çok daha geniş bir branş yelpazesinde toplam 1.022 antrenör istihdam edilecek. Bu grupta İstanbul 29, İzmir 13, Ankara ve Antalya ise 21'er kadroyla en fazla kontenjanı barındıran iller arasında yer alıyor.

Başvuru Şartları

Her iki alım için de ortak genel şartlar belirlendi. Adayların Sosyal Güvenlik Kurumu'ndan emeklilik, yaşlılık veya malullük aylığı almıyor olması, herhangi bir kamu kurumunda görevden ya da meslekten ihraç edilmemiş olması, güvenlik soruşturması ve arşiv araştırmasının olumlu sonuçlanması ve tam zamanlı çalışmaya engel bir durumun bulunmaması gerekiyor. Yüzme branşında erkek ve kadın antrenörler için ayrı ayrı kontenjan açılırken adayların Türkiye Sualtı Sporları Federasyonu'nun geçerli Bronz Cankurtaran Belgesine de sahip olması şartı aranıyor.

Nasıl Başvurulacak?

Başvurular Kariyer Kapısı (kariyerkapisi.gov.tr) üzerinden online olarak yapılacak. Şahsen, posta veya e-posta yoluyla yapılan başvurular kabul edilmeyecek. Adaylar, farklı pozisyonlardan yalnızca 1 pozisyon ve 1 il için başvurabilecek. Yerleştirme sonuçlarına itirazlar, sonuçların ilanından itibaren 3 iş günü içinde Personel Genel Müdürlüğü Eğitim ve Sınavlar Daire Başkanlığına ıslak imzalı ve yazılı dilekçeyle yapılabilecek.

T.C. GENÇLİK VE SPOR BAKANLIĞI PERSONEL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2026 YILI MİLLİLİK KAPSAMINDA SÖZLEŞMELİ ANTRENÖR ALIMI DUYURUSU

Bakanlığımız taşra teşkilatı Gençlik ve Spor İl Müdürlüklerinde istihdam edilmek üzere boş bulunan sözleşmeli antrenör pozisyonları için 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4'üncü maddesinin (B) fıkrası ile 06/06/1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar çerçevesinde mezkur esasların ek 2'nci maddesinde yer alan öncelik ve sıralama esasına göre millilik şartlarını taşıyanlar arasından ilan edilen spor dalı ve kontenjan sayısınca sözleşmeli antrenör alımı yapılacaktır.

I- BAŞVURU ŞARTLARI

Adayların başvurunun son günü itibarıyla aşağıda aranan şartlara haiz olması gerekmektedir.

A- Genel Şartlar

1) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,

2) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48'inci maddesinin birinci fıkrasının (A) bendinin 4, 5, 6 ve 7'nci alt bentlerinde belirtilen şartları taşımak,

3) Başvuru tarihinin son günü itibarıyla 18 yaşını tamamlamış olmak,

4) Başvuru tarihinin son günü itibarıyla 60 yaşından büyük olmamak,

5) Sosyal Güvenlik Kurumundan emeklilik, yaşlılık veya malullük aylığı almamak (dul ve yetim aylığı hariç),

6) Herhangi bir kamu kurumunda çalışmakta iken görevden veya meslekten ihraç edilmemiş olmak,

7) Herhangi bir kamu kurum ve kuruluşunda 4/B sözleşmeli personel pozisyonunda çalışmıyor olmak,

8) Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esasların Ek-1'inci maddesinde istisna edilenler hariç olmak üzere, sözleşmenin feshi sebebiyle görevinden ayrılanların sözleşme fesih tarihinin üzerinden 1 yıl geçmiş olmak,

9) Görevini devamlı yapmaya engel sağlık sorunu bulunmamak,

10) Tam zamanlı çalışmaya engel durumu bulunmamak,

11) Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması olumlu sonuçlanmak,

12) Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar çerçevesinde öncelik ve sıralama esasına göre;

a) Olimpiyat Oyunları veya Paralimpik Oyunlarda ferdi veya takım müsabakalarında ilk üç dereceye girmiş olmak,

b) Milli sporcu belgesine konu olan müsabakanın oynandığı tarihte olimpiyat oyunları programında yer alan spor dallarının Dünya ve Avrupa şampiyonalarında büyükler ve alt yaş kategorilerinde ilk üç dereceye girmiş olmak,

c) Uluslararası Olimpiyat Komitesi tarafından düzenlenen yaz-kış gençlik olimpiyat oyunlarında ferdi veya takım müsabakalarında ilk üç dereceye girmiş olmak,

ç) Universiad Oyunları ve Akdeniz Oyunlarında olimpik branşlarda ferdi veya takım müsabakalarında ilk üç dereceye girmiş olmak,

d) (a) ve (b) bentlerinde belirtilen yarışmalar ile bu yarışmalara ilişkin eleme müsabakalarında en az on kez ülkemizi temsil ederek milli sporcu belgesi almış olmak,

e) Deaflimpik Oyunlarında ferdi veya takım müsabakalarında ilk üç dereceye girmiş olmak,

f) Uluslararası Olimpiyat Komitesinin tanıdığı spor dallarının büyükler ve alt yaş kategorilerinde Dünya ve Avrupa şampiyonalarında ilk üç dereceye girmiş olmak,

B- Özel Şartlar 1) Atıcılık (Havalı Ateşli Silahlar) spor dalı için;

a) Atıcılık - Havalı Ateşli Silahlar spor dalında en az temel antrenörlük (ikinci kademe) belgesine sahip olmak,

2) Cimnastik (Artistik Cimnastik) spor dalı için;

a) Artistik Cimnastik spor dalında en az temel antrenörlük (ikinci kademe) belgesine sahip olmak,

3) Para Masa Tenisi spor dalı için;

a) İlgili federasyon tarafından başvurulan spor dalında bedensel engelliler için verilmiş en az temel antrenörlük (ikinci kademe) belgesine sahip olmak,

4) Atletizm, Badminton, Basketbol, Beyzbol, Bilardo, Bisiklet, Boks, Buz Hokeyi, Buz Pateni, Eskrim, Güreş, Halter, Hentbol, Hokey, Judo, Kayak, Kürek, Masa Tenisi, Modern Pentatlon, Okçuluk, Ragbi, Softbol, Sutopu, Taekwondo, Triatlon ve Voleybol spor dalları için;

a) En az temel antrenörlük (ikinci kademe) düzeyinde antrenörlük belgesine sahip olmak,

II- BAŞVURU ŞEKLİ, YERİ VE ZAMANI

1) Adaylar başvurularını, 10 Ağustos 2026 (00.00) - 14 Ağustos 2026 (17.00) tarihlerinde e-Devlet üzerinde Kariyer Kapısı (https://kariyerkapisi.gov.tr/isealim) adresi üzerinden elektronik ortamda yapacaktır.

2) Adaylar III- BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER başlığında belirtilen ön ve arka yüzünde bilgi yer alan tüm belgelerin iki tarafının ve birden fazla sayfası olan belgelerin tüm sayfalarının da sistemde belirlenen yere yüklemesi gerekmektedir.

3) Kariyer Kapısı (https://kariyerkapisi.gov.tr/isealim) adresi üzerinden yapılmayan, posta yolu veya şahsen müracaat şeklinde yapılan ve bu duyuruda belirtilen esaslara uygun olmayan başvurular kabul edilmeyecektir.

4) Adaylar, başvuru şartlarını taşıdığı ve ilan edilen farklı pozisyonlardan 1 (bir) spor dalı ve 1 (bir) il için başvuru yapabileceklerdir.

5) Adaylar, en az temel antrenörlük (ikinci kademe) düzeyinde antrenörlük belgesine sahip olmalıdır. Ayrıca antrenörlük belgesinin başvuru yapılacak spor dalına uygun olması gerekmektedir. Yanlış pozisyona başvuruda bulunan adayların başvuruları geçersiz sayılacaktır.

6) Adayların Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esasların ek 2'nci maddesinde yer alan öncelik ve sıralama esasında belirtilen başarılarındaki spor dalları ile başvuru yaptığı pozisyondaki antrenörlük spor dalının aynı olması gerekmektedir. Spor dalları aynı olmayan adayların başvuruları geçersiz sayılacaktır.

7) Başvuruların sona ermesinden sonra adayların başvuru bilgilerinde hangi nedenle olursa olsun kesinlikle değişiklik yapılmayacaktır.

8) Adayların mezuniyet bilgileri MEB ve YÖK web servisleri üzerinden temin edileceğinden adaylardan başvuru aşamasında onaylı diploma veya mezuniyet belgesi istenilmeyecek olup mezuniyet bilgilerinde hata/eksiklik olan ya da mezuniyet bilgileri gelmeyen adayların onaylı diploma örneği veya mezuniyet belgelerini pdf/jpeg formatında sistemde yer alan ilgili alana yüklemeleri gerekmektedir.

9) Adayların, antrenörlük, millilik ve dereceleri ile ilgili bilgilerinin tespitinde Spor bilgi sistemi verileri esas alınacaktır. Bu nedenle başvuru aşamasında adaylardan antrenörlük, millilik ve derecelerine ilişkin belge istenilmeyecektir. Spor bilgi sisteminde yer alan bilgilerin eksiksiz ve hatasız olmasından adaylar sorumludur. Adayların başvuru öncesinde antrenörlük, millilik ve dereceleri ile ilgili bilgilerinin doğruluğunu kontrol etmeleri, eksik veya hatalı bilgi tespit etmeleri halinde Bakanlığımızın ilgili birimleri ve ilgili spor federasyonlarına müracaat ederek Spor Bilgi Sisteminden bilgilerini düzelttirmeleri gerekmektedir.

10) Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esasların ek 2'nci maddesindeki öncelik ve sıralamada yer almayan dereceler ve millilikler kabul edilmeyecektir.

11) Adaylar, başvuru işlemini hatasız, eksiksiz ve duyuruda belirtilen hususlara uygun olarak gerçekleştirmekten sorumlu olacaktır. Adayların, başvurularında herhangi bir eksiklik veya hata olması durumunda başvurusu geçersiz sayılacaktır.

III- BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER

Adayların, çift taraflı (önlü ve arkalı) belgelerin iki tarafının ve birden fazla sayfası olan belgelerin tüm sayfalarının belirtilen alana yüklenmesi zorunludur.

1) Kamu kurum ve kuruluşlarında 4/B sözleşmeli personel pozisyonlarında tam zamanlı olarak görev yapmakta iken kurumlarınca sözleşmesi feshedilen ya da sözleşmesini tek taraflı fesheden adayların, bir yıllık bekleme süresini doldurdukları ile ilgili önceki kurumlarından alınmış onaylı hizmet belgesi,

IV- BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ ve YERLEŞTİRME İŞLEMLERİ

1) Başvurular, başvurulan spor dalı ve pozisyon için aranan niteliklere uygunluk yönünden incelenecek ve başvuru şartlarından herhangi birini taşımadığı tespit edilenlerin başvurusu iptal edilecektir.

2) Yerleştirmeler Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esasların ek 2'nci maddesinde yer alan öncelik ve sıralama esasına göre yapılacaktır. Mezkür esaslardaki öncelik ve sıralama sırasına göre ilan edilen kontenjan sayısı kadar aday asıl olarak yerleştirmeye hak kazanacak ve bir o kadar aday da yedek olarak belirlenecektir.

5) Bu duyuruda yer almayan hususlarla ilgili olarak 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu ve Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar ile ilgili diğer mevzuat hükümleri geçerlidir.

6) Bu ilan tebliğ niteliğinde olup adaylara ayrıca tebligat yapılmayacaktır.

VIII - İLETİŞİM

Yazışma Adresi: Gençlik ve Spor Bakanlığı

Personel Genel Müdürlüğü

Eğitim ve Sınavlar Daire Başkanlığı

Örnek Mahallesi Oruç Reis Caddesi No:13 Altındağ / Ankara

İletişim: GSB Kurumsal İletişim Merkezi 444 0 472

İlgililere ilanen duyurulur

T.C. GENÇLİK VE SPOR BAKANLIĞI PERSONEL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

2026 YILI SÖZLEŞMELİ ANTRENÖR ALIMI DUYURUSU

Bakanlığımız taşra teşkilatı Gençlik ve Spor İl Müdürlüklerinde istihdam edilmek üzere, boş bulunan sözleşmeli antrenör pozisyonları için 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4'üncü maddesinin (B) fıkrası ile 06/06/1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar çerçevesinde 2024 yılı KPSS B grubu P3 puan sırası esas alınarak boş kontenjan sayısının 3 (üç) katına kadar çağrılacak adaylar arasından sözlü ve uygulamalı sınav sonucu başarı sırasına göre, sözleşmeli antrenör alımı yapılacaktır.

I- BAŞVURU ŞARTLARI

Adayların başvurunun son günü itibarıyla aşağıda aranan genel ve özel şartlara haiz olması gerekmektedir.

A- Genel Şartlar

1) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,

2) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48'inci maddesinin birinci fıkrasının (A) bendinin 4, 5, 6 ve 7'nci alt bentlerinde belirtilen şartları taşımak,

3) Başvuru tarihinin son günü itibarıyla 18 yaşını tamamlamış olmak,

4) Yükseköğretim kurumlarının lisans düzeyinde spor bilimleri alanında örgün eğitim veren bölümlerinden mezun olmak,

5) 2024 yılı KPSS sınavına girmiş ve P3 puan türünde asgari 50 (elli) puan almış olmak,

6) Sosyal Güvenlik Kurumundan emeklilik, yaşlılık veya malullük aylığı almamak (Dul ve yetim aylığı hariç),

7) Herhangi bir kamu kurumunda çalışmakta iken görevden veya meslekten ihraç edilmemiş olmak,

8) Herhangi bir kamu kurum ve kuruluşunda 4/B sözleşmeli personel pozisyonunda çalışmıyor olmak,

9) Sözleşmeli personel olarak çalışmakta iken sözleşme esaslarına aykırı hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca sözleşmesi feshedilenler veya sözleşme dönemi içinde sözleşmeyi tek taraflı feshedenlerin, sözleşme fesih tarihinin üzerinden bir yıl geçmiş olmak,

10) Görevini devamlı yapmaya engel sağlık sorunu bulunmamak,

11) Tam zamanlı çalışmaya engel durumu bulunmamak,

12) Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması olumlu sonuçlanmak.

B- Özel Şartlar

1) Ampute Futbol, Boccia, Oturarak Voleybol, Özel Sporcular Atletizm, Özel Sporcular Cimnastik, Özel Sporcular Masa Tenisi, Özel Sporcular Tenis, Özel Sporcular Yüzme ve Tekerlekli Sandalye Basketbol spor dalları için;

a) İlgili federasyon tarafından başvurulan spor dalında özel sporcular ve bedensel engelliler için verilmiş en az temel antrenörlük (ikinci kademe) belgesine sahip olmak,

2) Atıcılık (Havalı Ateşli Silahlar) spor dalı için;

a) Atıcılık - Havalı Ateşli Silahlar spor dalında en az temel antrenörlük (ikinci kademe) belgesine sahip olmak,

3) Atıcılık (Plak Atışları) spor dalı için;

a) Atıcılık - Plak Atışları spor dalında en az temel antrenörlük (ikinci kademe) belgesine sahip olmak,

4) Cimnastik (Artistik Cimnastik) spor dalı için;

a) Artistik Cimnastik spor dalında en az temel antrenörlük (ikinci kademe) belgesine sahip olmak,

5) Cimnastik (Ritmik Cimnastik) spor dalı için;

a) Ritmik Cimnastik spor dalında en az temel antrenörlük (ikinci kademe) belgesine sahip olmak,

6) Cimnastik (Trampolin Cimnastik) spor dalı için;

a) Trampolin Cimnastik spor dalında en az temel antrenörlük (ikinci kademe) belgesine sahip olmak,

7) Futbol spor dalı için;

a) Türkiye Futbol Federasyonu tarafından verilmiş en az TFF Grassroots C düzeyinde antrenörlük belgesine sahip olmak,

8) Kano (Akarsu) spor dalı için;

a) Akarsu Kano spor dalında en az temel antrenörlük (ikinci kademe) belgesine sahip olmak,

9) Kano (Durgunsu) spor dalı için;

a) Durgunsu Kano spor dalında en az temel antrenörlük (ikinci kademe) belgesine sahip olmak,

10) Kayak spor dalı için;

a) Türkiye Kayak Federasyonunca verilmiş en az temel antrenörlük (ikinci kademe) belgesine sahip olmak,

11) Rekreatif Spor Antrenörü spor dalı için;

a) Pilates, Wellness, Fitness ve Step-Aerobik spor dallarının birinden ilgili spor federasyonunca verilmiş en az ikinci kademe düzeyinde antrenörlük/eğitmenlik belgesine sahip olmak,

12) Yüzme (Erkek) spor dalı için;

a) Türkiye Yüzme Federasyonunca verilmiş yüzme spor dalında en az temel antrenörlük (ikinci kademe) düzeyinde antrenörlük belgesine sahip olmak,

b) Türkiye Sualtı Sporları Federasyonu tarafından verilmiş son başvuru tarihi itibarıyla geçerlilik süresi bulunan en az Bronz Cankurtaran Belgesine sahip olmak,

c) Cinsiyeti erkek olmak,

13) Yüzme (Kadın) spor dalı için;

a) Türkiye Yüzme Federasyonunca verilmiş yüzme spor dalında en az temel antrenörlük (ikinci kademe) düzeyinde antrenörlük belgesine sahip olmak,

b) Türkiye Sualtı Sporları Federasyonu tarafından verilmiş son başvuru tarihi itibarıyla geçerlilik süresi bulunan en az Bronz Cankurtaran Belgesine sahip olmak,

c) Cinsiyeti kadın olmak,

14) Atletizm, Badminton, Basketbol, Beyzbol, Bilardo, Bisiklet, Bocce, Boks, Buz Hokeyi, Curling, Dağcılık (Spor Tırmanış), Dart, Eskrim, Güreş, Halk Oyunları, Halter, Hentbol, Hokey, Judo, Karate, Kick Boks, Kürek, Masa Tenisi, Modern Pentatlon, Muay Thai, Okçuluk, Oryantiring, Ragbi, Sutopu, Taekwondo, Tenis, Triatlon, Voleybol, Wushu, Yamaç Paraşütü ve Yelken spor dalları için;

a) En az temel antrenörlük (ikinci kademe) düzeyinde antrenörlük belgesine sahip olmak,

II- BAŞVURU ŞEKLİ, YERİ VE ZAMANI

1) Adaylar başvurularını, 10 Ağustos 2026 (00.00) - 14 Ağustos 2026 (17.00) tarihlerinde e-Devlet üzerinde Kariyer Kapısı (https://kariyerkapisi.gov.tr/isealim) adresi üzerinden elektronik ortamda yapacaktır.

2) Adaylar III- BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER başlığında belirtilen belgelerini başvuru sisteminde belirtilen yerlere istenilen formatta yükleyecektir. Ön ve arka yüzünde bilgi yer alan tüm belgelerin iki tarafının ve birden fazla sayfası olan belgelerin tüm sayfalarının da sistemde belirlenen yere yüklenmesi gerekmektedir.

3) Kariyer Kapısı (https://kariyerkapisi.gov.tr/isealim) adresi üzerinden yapılmayan, posta yolu veya şahsen müracaat şeklinde yapılan ve bu duyuruda belirtilen esaslara uygun olmayan başvurular kabul edilmeyecektir.

4) Adaylar, başvuru şartlarını taşıdığı ve ilan edilen farklı pozisyonlardan 1 (bir) spor dalı ve 1 (bir) il için başvuru yapabileceklerdir.

5) Adaylar sözleşmeli personel pozisyonları için belirlenen cinsiyet grupları arasında kendi cinsiyetlerine uygun doğru gruba başvuru yapmaktan sorumludur. Yanlış cinsiyet grubuna başvuruda bulunan adayların başvuruları geçersiz sayılacaktır.

6) Adaylar, başvuru yaptıkları spor dalı için özel şartlarda belirtilen belgelere sahip olduklarını belgelendirmek zorundadır. Özel şartlarda belirtilen belgelere sahip olduğunu belgelendirmeyen adayların başvuruları geçersiz sayılacaktır.

7) Özel sporcular ve bedensel engelliler alanlarındaki antrenörlük başvurularında ilgili federasyonun başvurulan spor dalında özel sporcular ve bedensel engelliler için verilmiş en az temel antrenörlük (ikinci kademe) belgesine sahip olmaları gerekmektedir. Özel sporcular ve bedensel engelliler için verilen antrenörlük belgelerinin dışındaki belgeler ile başvuru yapan adayların başvuruları geçersiz sayılacaktır.

8) Adayların mezuniyet bilgileri ve KPSS sonuçları, YÖK ve ÖSYM web servisleri üzerinden temin edileceğinden adaylardan başvuru aşamasında bu belgeler istenilmeyecek olup mezuniyet bilgilerinde hata/eksiklik olan ya da mezuniyet bilgileri gelmeyen adayların onaylı diploma örneği veya mezuniyet belgelerini pdf/jpeg formatında sistemde yer alan ilgili alana yüklemeleri gerekmektedir.

9) Adaylar, başvuru işlemini gerçekleştirirken III- BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER başlığında belirtilen belgelerini hatasız, eksiksiz ve duyuruda belirtilen hususlara uygun olarak sisteme yüklemekten sorumlu olacaktır. Adayların, başvuru için talep edilen belgelerinin herhangi birini eksik veya hatalı olarak yüklemesi durumunda başvurusu geçersiz sayılacaktır.

10) Başvuruların sona ermesinden sonra adayların başvuru bilgilerinde hangi nedenle olursa olsun kesinlikle değişiklik yapılmayacaktır.

11) Adayların, başvuru sırasında antrenörlük ile ilgili beyan ettiği bilgi/belgelerinin teyitinde spor bilgi sistemi verileri esas alınacaktır. Adayların başvuru öncesinde antrenörlük bilgi/belgelerinin doğruluğunu kontrol etmeleri, eksik veya hatalı bilgi/belge tespit etmeleri halinde ilgili federasyonlara müracaat ederek antrenörlük bilgi/belgelerini spor bilgi sisteminden düzelttirmeleri gerekmektedir.

III- BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER

Adayların başvuru yapılan spor dalı için istenilen aşağıda belirtilen belgeleri sisteme yüklemeleri gerekmektedir. Çift taraflı (önlü ve arkalı) belgelerin iki tarafının ve birden fazla sayfası olan belgelerin tüm sayfalarının belirtilen alana yüklenmesi zorunludur.

1) Yurt dışı Yükseköğretim kurumlarından mezun olup denklik belgesine sahip olan adaylar için YÖK'ten alınmış denklik belgesi,

2) Kamu kurum ve kuruluşlarında 4/B sözleşmeli personel pozisyonlarında tam zamanlı olarak görev yapmakta iken kurumlarınca sözleşmesi feshedilen ya da sözleşmesini tek taraflı fesheden adayların, bir yıllık bekleme süresini doldurdukları ile ilgili önceki kurumlarından alınmış onaylı hizmet belgesi.

3) Başvuru yapılacak spor dalında en az temel antrenörlük (ikinci kademe)/ikinci kademe eğitmenlik düzeyinde antrenörlük/eğitmenlik belgesi.

4) Yüzme spor dalına başvuru yapacak adaylar için ayrıca Türkiye Sualtı Sporları Federasyonu tarafından verilmiş son başvuru tarihi itibarıyla geçerlilik süresi bulunan en az Bronz Cankurtaran Belgesi.

IV- BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ ve SÖZLÜ SINAVA ÇAĞIRMA

1) Başvurular, başvurulan pozisyon için aranan niteliklere uygunluk yönünden incelenecek ve başvuru şartlarından herhangi birini taşımadığı tespit edilenlerin başvurusu iptal edilecektir.

2) KPSS puanı en yüksek adaydan başlanarak her bir spor dalı ve il için ilan edilen kontenjan sayısının üç (3) katı aday sözlü ve uygulamalı sınava çağrılacaktır.

3) Sözlü ve uygulamalı sınava girmeye hak kazanan son sıradaki aday ile aynı puana sahip birden fazla adayın bulunması halinde, bu adayların tamamı sözlü ve uygulamalı sınava çağrılacaktır.

4) Adaylar başvurularına ve sınava ilişkin bilgilerini Kariyer Kapısı üzerinden görüntüleyebilecektir.

V- SINAVIN ŞEKLİ, KONULARI, YERİ VE TARİHİ

1) Sınav sözlü ve uygulamalı olarak Ankara'da yapılacaktır.

2) Sözlü ve uygulamalı sınavda adaylar; sınav komisyonu üyelerinin her biri tarafından;

a) Görevin gerektirdiği mesleki alan bilgisi (Genel mevzuat, Bakanlığımız mevzuatı, spor bilimine giriş, spor psikolojisi, spor fizyolojisi, sağlık bilgisi ve ilk yardım, temel antrenman bilimi, sporda öğretim yöntemleri, spor anatomisi, beceri öğrenimi, psikomotor gelişim, sporda ölçme ve değerlendirme, spor hukuku, sporda yönetim ve organizasyon vb.) (35 puan),

b) Görevin gerektirdiği mesleki alan uygulaması (40 puan),

c) Liyakati, temsil kabiliyeti, göreve uygunluğu ve genel kültürü (25 puan), konularından 100 puan üzerinden değerlendirmeye tabi tutulacaktır.

3) Komisyon üyelerinin vermiş olduğu puanların aritmetik ortalaması esas alınmak suretiyle sözlü ve uygulamalı sınav puanı belirlenecektir.

4) Adaylar sözlü ve uygulamalı sınava gelirken kimlik belgelerinden birini (nüfus cüzdanı veya pasaport) yanlarında bulunduracaklardır. Kimlik belgesi bulunmayan adaylar sınava alınmayacaktır. Nüfus cüzdanı veya pasaport dışında başka bir belge kimlik belgesi olarak kabul edilmeyecektir.

5) Sözlü ve uygulamalı sınava girmeye hak kazandığı halde ilan edilen sınav tarihlerinde sınava katılmayan adaylar sınav hakkını kaybetmiş sayılacaktır. Bu durumdaki adaylara ikinci bir sınav hakkı verilmeyecektir. Ancak belge ile ispatı mümkün mücbir sebeplerle (doğum, hastalık, askerlik vb.) sınava katılamayacak olunması halinde belirlenen sınav tarihleri içerisinde olmak kaydıyla adaylar için sınav tarihinde değişiklik yapılabilecektir.

6) Bakanlık, sınav yeri ve tarihleriyle ilgili değişiklik yapma hakkına sahiptir.

7) Sözlü ve uygulamalı sınav esnasında tutulacak tutanaklar dışında sesli veya görüntülü herhangi bir kayıt yapılmayacaktır.

VI- DEĞERLENDİRME VE BAŞARI SIRALAMASI

1) Sözlü ve uygulamalı sınavda başarılı sayılabilmek için sınav komisyonu üyelerinin her birinin ayrı ayrı verdikleri puanların aritmetik ortalamasının en az 70 (yetmiş) puan olması gerekmektedir.

2) Başarı sırasının belirlenmesinde, sözlü ve uygulamalı sınav puanı esas alınacaktır. Başarı listesi sözlü ve uygulamalı sınav puanı en yüksek adaydan başlanarak her bir spor dalı ve il için ilan edilen kontenjan sayısına göre belirlenecektir.

3) Her bir spor dalı ve il için, sözlü ve uygulamalı sınav puanı en yüksek olan adaydan başlamak üzere ilan edilen pozisyon sayısı kadar aday asıl ve bir o kadar aday da yedek olarak belirlenecektir. Sözlü ve uygulamalı sınav puanlarının eşit olması halinde sırası ile KPSS puanı yüksek olan, mezuniyet tarihi ve doğum tarihi önce olan adaya öncelik verilecektir.

4) Asıl veya yedek sıralamaya giremeyen adaylar için sözlü ve uygulamalı sınavda 70 (yetmiş) ve üzerinde puan almış olmak müktesep hak teşkil etmeyecektir.

5) Yedek sıralamasında yer alan adaylar için yedek listede yer almak daha sonraki alımlar için müktesep hak teşkil etmeyecektir.

VII- SINAV SONUÇLARI VE İTİRAZ

1) Adaylar sözlü ve uygulamalı sınav sonuçlarına ilişkin bilgileri Kariyer Kapısı üzerinden görüntüleyebilecektir.

2) Sözlü ve uygulamalı sınav sonuçlarına ilişkin itirazlar, sözlü ve uygulamalı sınav sonuçlarının ilan edilmesinden itibaren 3 (üç) iş günü içinde ıslak imzalı ve yazılı olarak Personel Genel Müdürlüğü Eğitim ve Sınavlar Daire Başkanlığına yapılacaktır. İtirazlar, en fazla 3 (üç) iş günü içinde incelenerek karara bağlanacak ve adayın itiraz dilekçesinde beyan ettiği posta adresine bildirilecektir.

3) Süresi içinde yapılmayan, e-posta veya faks ile yapılan, itiraz dilekçesinde T.C. Kimlik numarası, adı, soyadı, imza ve adres bilgileri bulunmayan dilekçeler dikkate alınmayacaktır.

VIII- YERLEŞTİRME İŞLEMLERİ VE GÖREVE BAŞLAMA

1) Sözlü ve uygulamalı sınav puanı en yüksek olan adaydan başlanmak suretiyle ilan edilen her bir spor dalı ve il için belirlenen kontenjan sayısı kadar adayın başvurduğu ile yerleştirmesi yapılacaktır.

2) Adaylar yerleştirme sonuçlarına ilişkin bilgileri Kariyer Kapısı üzerinden görüntüleyebilecektir.

3) Herhangi bir engellilik durumu olan adaylar, ilgili mevzuat kapsamında verilmiş engellilik durumlarını gösterir sağlık kurulu raporlarını atamaya esas belgeleriyle birlikte ilgili birimlere evrak teslim sürecinde teslim edecektir. Bahsi geçen sağlık kurulu raporu I-BAŞVURU ŞARTLARI A-Genel Şartlar başlığının 7'nci maddesinde yer alan "Görevini devamlı yapmaya engel sağlık sorunu bulunmamak." şartı kapsamında incelenecek, bu şartı sağlamadığı tespit edilen adayların atamaları gerçekleştirilmeyecektir.

4) Adaylar belirlenecek olan süre içerisinde yerleştirildikleri ilde hizmet sözleşmesini imzalayıp görevine başlayacaktır. Süresi içinde belge ile ispatı mümkün mücbir sebepler (doğum, hastalık, askerlik vb.) olmadan göreve başlamayan adaylar yerleştirme hakkından feragat etmiş sayılacaktır.

5) Mücbir sebeplerle süresinde göreve başlayamayacak durumda olanlar, bu durumlarını belgelendirmeleri halinde mazeretlerinin bitimini takip eden 15 (on beş) gün içerisinde göreve başlatılabilecektir.

6) Asıl olarak yerleştirilen adaylar ile yerleştirme sırası gelen yedek adaylardan; haklarından feragat edenler, yerleştirmeye esas istenilen belgeleri belirtilen sürede teslim etmeyenler, gerçeğe aykırı belge ibraz ettiği tespit edilerek yerleştirme hakkını kaybedenler, belirtilen sürede belge ile ispatı mümkün mücbir sebep olmaksızın sözleşme imzalamayanlar, sözleşme imzalayıp göreve başlamayanlar, sözleşmesi feshedilenler, sözleşmesini feshedenler, sözleşme imzalayıp göreve başlamış olsa bile

yerleştirme için aranılan şartları taşımadığı tespit edilenler ile herhangi bir sebeple boşalan pozisyonlar yerine aynı pozisyon için müteakip alım duyurusuna kadar her bir il ve spor dalı için belirlenen yedek adaylar arasından ilgili sözlü ve uygulamalı sınav puanı en yüksek yedek adaydan başlamak üzere sırasıyla yerleştirme yapılacaktır.

7) Başvuru esnasında beyan edilen bilgilere dair yerleştirmeye esas belgeler ile istenilecek diğer belgeler yerleştirilmeye hak kazanan adaylar tarafından yerleştirme sürecinde ilgili birime teslim edilecektir.

IX- DİĞER HUSUSLAR

1) İstihdam edilecek sözleşmeli personelin çalışma yeri (il geneli) ve saatleri ilgili birimlerce mevzuat çerçevesinde belirlenecektir.

2) Başvuru, sınav ve yerleştirme sürecindeki işlemlerde gerçeğe aykırı belge verdiği ya da beyanda bulunduğu tespit edilen adayların başvuru ve sınavları geçersiz sayılacak, sözleşme yapılmış ise sözleşmeleri feshedilecektir. Bu kişiler hakkında ilgili Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulacaktır.

3) Sınav ile ilgili Bakanlığımızın internet sitesinde yapılan tüm duyurular ve Kariyer Kapısı üzerinden yapılan tüm bilgilendirmeler tebligat sayılacak, adaylara ayrıca tebligat yapılmayacaktır.

4) Sınavla ilgili iş ve işlemlerde faks ve e-posta ile işlem yapılmayacaktır. Adayların ıslak imzalı ve yazılı dilekçelerini Bakanlığımız Personel Genel Müdürlüğü Eğitim ve Sınavlar Daire Başkanlığına ulaştırmaları gerekmektedir.

5) Bu duyuruda yer almayan hususlarla ilgili olarak 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu, Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar ile Kamu Görevlerine İlk Defa Atanacaklar İçin Yapılacak Sınavlar Hakkında Genel Yönetmelik hükümleri ile ilgili diğer mevzuat hükümleri geçerlidir.

6) Bu ilan tebliğ niteliğinde olup adaylara ayrıca tebligat yapılmayacaktır.

X- İLETİŞİM

Yazışma Adresi: Gençlik ve Spor Bakanlığı

Personel Genel Müdürlüğü

Eğitim ve Sınavlar Daire Başkanlığı

Örnek Mahallesi Oruç Reis Caddesi No:13 Altındağ / Ankara

İletişim: GSB Kurumsal İletişim Merkezi 444 0 472

İlgililere ilanen duyurulur.