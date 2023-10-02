Enerji Yönetim Sistemi kapsamında düzenlenen toplantıda bilgilendirme ve değerlendirmeler yapılarak, yönetici ve sorumlu temsilcilerin görüş ve önerileri alındıKOCAELİ (İGFA) - Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, enerji yönetimini sağlayacak yeni bir sistemin kurulumu için kolları sıvadı. Bu kapsamda, enerji maliyetlerinin düşürülerek farkındalık oluşturulması amacıyla hem Büyükşehir Belediyesi’nde hem de Kocaeli genelinde bilgilendirme eğitimleri düzenleniyor.

BİLGİLENDİRME TOPLANTISI

Bu eğitimlerden sonuncusu, Kocaeli Kongre Merkezi’nde daire başkanlıklarında sorumlu yöneticilerin ve enerji temsilcilerinin katılımıyla gerçekleştirildi. Yönetim gözden geçirme toplantısında, Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığınca yürütülen TS EN ISO 50001 EnYS-Enerji Yönetim Sistemi kapsamında bilgilendirme ve değerlendirmeler yapılarak, yönetici ve sorumlu temsilcilerin görüş ve önerileri alındı.

Yapılan yönetim gözden geçirme toplantısı ile birlikte TS EN ISO 50001 EnYS-Enerji Yönetim Sistemi’nin kurulumunun son aşamasına geçildi. Yapılacak olan belgelendirme denetimleri sonrasında sistem kurulmuş olacak. Enerjinin verimli kullanılarak tüketimlerin azaltılması sonucunda, etkin bir enerji yönetim sisteminin uygulanması; iklim değişikliği ile mücadele kapsamında, kurumda, kentte ve ülkede oluşan sera gazı miktarının da azaltılmasına katkı sağlayarak örnek bir çalışma modeli olacak.