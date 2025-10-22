Saadet Partisi İnegöl İlçe Teşkilatı bu yıl da muhtarları unutmadı. Mahalle teşkilatları ve yönetim kurulu üyeleri muhtarları ziyaret ederek günlerini kutladı.

Her fırsatta muhtarlarlık kurumunun önemine değinen ve muhtarlarla sıkı temas halinde bulunan Saadet Partisi İlçe Başkanı Ahmet Yıldız dikkat çeken mesajlar verdi. Yıldız, 31 Mart Yerel Seçimleri sonrasında seferberlik başlattıklarını ve 116 mahallenin muhtarının tamamını ziyaret ettiklerini hatırlattı.

MUHTARLARIMIZI ÖNCE ZİYARET ETTİK SONRA PARTİMİZDE AĞIRLAYARAK ŞEHRİMİZİN MESELELERİNİ KONUŞTUK

Yıldız, "Mahalle muhtarlarımızı ziyaret ederek onların sorunlarını dinledikten sonra kamuoyunun da bildiği gibi tüm muhtarlarımızı iftar programına davet ederek partimizde ağırlamıştık. Şehrimizin, mahallelerimizin sorunlarını, ihtiyaçlarını kılcal damarlarına kadar konuşmuştuk. Ben bu hatırlatmaları yaparken, Saadet Partisi olarak muhtarlık müessesesine ne kadar önem verdiğimizin bir kez daha altını çizmeyi amaçlıyorum."

SAADET PARTİSİ YÖNETİMİNDE MUHTARLARIMIZ HAK ETTİĞİ DEĞERİ GÖRECEK

"Yereldeki sorunların tespiti ve çözümü için en önemli muhataplar muhtarlardır. Saadet Partisi İnegöl İlçe Teşkilatı da muhtarlarımıza bu değeri ve saygıyı her zaman vermiştir. Bu vesileyle buradan tüm muhtarlarımıza sesleniyorum. İnşaallah vatandaşımıza hizmet etmek için çalışmalarımızı sürdüreceğiz ve ilk yerel seçimde İnegöl Belediyesini kazanacağız. Yerel yönetimi kazandığımız zaman da muhtarlarımıza hak ettiği değeri vereceğiz. Mahallelere yapılan tüm yatırımları ilk başta muhtarlarımızla istişare edeceğiz ve katılımcı yönetim anlayışını gerçek manada uygulayacağız."

MUHTARLARIMIZIN TALEPLERİ..

"Daha önceki açıklamamda da dile getirdiğim hususları yeniden hatırlatmak istiyorum. Muhtarlarımıza ayrı bir bütçenin oluşturulması, muhtar adaylarının birleşik oy pusulası ile seçimlere katılması, muhtarlık hizmet binalarının tamamlanması ve iyileştirilmesi, belediye meclislerine davet edilip karar alma süreçlerinde söz sahibi olabilmeleri elzemdir. Mesai saatlerinin düzenlenmesi ve yıllık izin hakkı gibi konuların gerekli olduğunu düşünüyoruz. Bu duygularla muhtarlarımızın gününü tebrik ediyor, çalışmalarında başarılar diliyorum."