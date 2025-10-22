44 yıl önce İnegöl'de 1. Organize Sanayi Bölgesi'nde faaliyetine başlayan Frigopak A.Ş, başarılarına bir yenisini daha eklemeyi başardı. İTSO tarafından düzenlenen İhracatın Yıldızları töreninde ödüle layık görülen firma, dünya üzerinde ki 5 kıtaya ürün satmayı başaran ender kuruluşlar arasında yer alıyor.

İnegöl’de 30 bin metrekare arsa üzerine 27 bin metrekare kapalı alanda son teknoloji ürünü ekipmanla faaliyetlerini sürdüren firma, modern fabrikada, konserve ve dondurulmuş gıda, gazlı-gazsız içecekler ve meyve suyu üretiyor.

30 ÜLKEYE İHRACAT

Frigopak, İnegöl'de modern fabrikasında ürettiği ürünleri, başta Almanya, İngiltere ve Fransa olmak üzere ABD ve Japonya dahil 5 kıta ve 30 ülkeye ihraç ediyor. Firma İnegöl ihracat sıralamasında 9. sırada yer alırken, 21 milyon 332 bin 855 dolarlık ihracat rakamına ulaştı. 50 bin 5323 dolarlık ithalat yapan kuruluş, 20 milyon doların üzerinde dış ticaret fazlası vererek hem İnegöl hem de Bursa ekonomisine büyük katkı sağladı.

GİZLİ GÜCÜ; KADINLAR

İnegöl ilçesinde önemli bir istihdam merkezi olmayı başaran Frigopak A.Ş'de 1000'nin üzerinde işçi çalışıyor. Kadın gücüne inanan firma, bünyesinde çalışanların %80'ini yine bu gruptan oluşturuyor. Diğer firmalara oranla en fazla kadın çalıştıran firmaların başında yine Frigopak geliyor.

DEVASA ÜRETİM KAPASİTESİ

Türkiye'nin bu alanda en önemli gıda işleme fabrikalarından biri olmayı başaran Frigopak A.Ş, yıllık 42 bin 300 ton meyve/sebze işleme kapasitesine sahip. Firma bünyesinde konserve meyveler, dilim mandalina, dilim greyfurt, dilim portakal, karışık dilim greyfurt, kara kiraz, boyalı kiraz, erik, çilek, vişne, tane nar konserveleri çeşitli ebatlarda teneke kutularda işleniyor.

Yine konserve sebzeler biber çeşitleri (Capia, CW), közlenmiş patlıcan, bezelye ve Meksika fasulyesi konserveleri talebe göre cam kavanoz ve teneke kutularda üretiliyor.

Dondurulmuş meyvelerde böğürtlen, çilek, vişne, frambuaz, incir, erik, kiraz, dilim portakal, dilim mandalina, dilim greyfurt, portakal kabuğu, tane nar; dondurulmuş sebze olaraksa biber çeşitleri, közlenmiş biber, közlenmiş patlıcan Frigopak’ın imalat ettiği ürünler arasında.

Yine firmanın kendi markası olan Sunpride etiketiyle, kara üzüm suyu, nar suyu, portakal suyu, ananas suyu, elma suyu, kırmızı greyfurt suyu, mandalina suyu, vişne nektarı, C-Mix, karışık meyve suyu, 7 meyve+7 vitamin karışık meyve suyu, domates suyu çeşitleri cam şişelerde imal ediliyor.