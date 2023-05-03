Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, Anne Şehir’le 'Yaza Merhaba' etkinliğinde programla hayatları değişen bayanlarla bir araya geldiKOCAELİ (İGFA) - Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Başkanı Tahir Büyükakın, Anne Şehir’le Yaza Merhaba programına katıldı. Gebze Osman Hamdi Bey Kongre Merkezinde düzenlenen programda projeden yararlanan bayanlarla bir araya gelen Başkan Büyükakın, ‘’Bu insanlara hayat veren bir proje. Biz ne diyoruz; Mutlu Şehir Kocaeli. İnsanı yaşat ki devlet yaşasın. İnsanı yaşatmadan devlet yaşar mı? Yaşamaz. O zaman insanlar mutlu olacak. Devlet niçin var? Devlet insanlar için var. Belediye niçin var? İnsanların mutluluğu için var. Sizlerin yüzü gülsün diye var" dedi.

ANNE ŞEHİRLE YAZA MERHABA

Anne Şehir’le Yaza Merhaba programında yıllardır hayatı değişen Kocaelili bayanlar bir araya gelirken, kendilerine Başkan Büyükakın da eşlik etti. Programa katılan bayanlara seslenen Başkan Büyükakın, ‘’Hanımlarımız ayakta durduğu müddetçe, onlar hayırlı evlatlar kızlar, erkekler yetiştirdiği müddetçe, yeni analar adamlar yetiştirdiği müddetçe bu kutlu millet, yeni yüzyılda dünyaya yeniden adaleti, barışı, kardeşliği, huzuru götürecek. O milletin evlatlarını yetiştirecek olan sizlersiniz. İşte Anne Şehir projemiz bu mantıkla hazırlanmış bir proje. Sizler geleceğin Nene hatunlarını, Kara Fatmalarını, Seyyid Onbaşılarını, kınalı kuzularını yetiştirin diye bütün bu çalışmaların maksadı. Bunun için çalışmaya devam ediyoruz. Allah hepinizden razı olsun. Eksikliğinizi göstermesin’’ ifadesini kullandı. Programda Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz ile AK Parti Kocaeli Milletvekili Adayı Prof. Dr. Sadettin Hülagü de hazır bulundu.

TAM BİR AİLE ORTAMI

Programda yaklaşık 9 yıldır bağlama dersleri alan öğrenciler sevilen türküleri çalıp seslendirdi. 2017’den bu yana Anne Şehir projesinde yer alan Nursel Orhan ise hayatındaki değişiklikleri anlattı. Gece işten çıkıp sabah da spora giden biri olduğunu anlatan Nursel Hanım, ‘’Arkadaşlarım zaten işten çıktın yoruldun, ne yapıyorsun diyorlar. Aslında bilmiyorlar ki; biz orada sadece spor yapmıyoruz. Orası ailemiz gibi, arkadaşlarımız var, toplandığımız eğlendiğimiz bir yer. Anne Şehir adı gibi aile ortamı. Hayatıma çok güzel pozitif enerjiler kattı. Bayanlara katkılarınızdan dolayı çok teşekkür ediyoruz’’ dedi.