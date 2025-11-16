Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin, Tarım ve Orman Bakanlığı’nın "Halk Elinde Anadolu Mandasının Islahı Projesi" kapsamında manda yetiştiricilerine verdiği damızlık manda desteği sonrası kentteki manda sayısı 3 bin 295’e ulaştı.

Proje kapsamında il genelinde 19 üreticiye damızlık manda desteği sağlandı. Kan yakınlığının önlenmesi amacıyla Anadolu mandalarının tercih edildiği proje sonrası, 2025 Kasım ayı itibarıyla Kocaeli genelindeki manda sayısı 2 bin 342 dişi ve 953 erkek olmak üzere toplam 3 bin 295’e yükseldi. Manda varlığının 2 bin 806’sının Kandıra ilçesinde bulunduğu kaydedildi.

Büyükşehir Belediyesi tarafından 9-17 aylık boğa adayı damızlık mandaların 200 kilogramlık ağırlık karşılığının hibe olarak üreticilere verildiği belirtildi.

"Süt verimimiz arttı"

Kocaelili Manda Yetiştiriciler Birliği üyesi ve Kandıra Kabaağaç köyünde üretim yapan Şenol Çakır, projenin süt verimini artırdığını söyledi. Çakır, "Süt verimi anlamında ilerleme kaydettiğimizi söyleyebilirim. Cüsse olarak da malaklar daha büyük oluyor artık. Burada gördüğünüz hayvanların hepsi verilen damızlık mandanın yavruları. Çok iyi çıktı. Çok memnunuz" dedi.

"Desteklerden dolayı çok teşekkür ederim"

İşletmesinde 76 anaç mandasının bulunduğunu belirten Çakır, "100’ün üzerinde hayvanımız var. Burada süt üretimi gerçekleştiriyoruz. Yarısını süt olarak satıyoruz. Kalan yarısını da manda yoğurduna çeviriyoruz. Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanımız Tahir Büyükakın’a, Kocaeli genelinde tarım ve hayvancılığa yaptığı desteklerden dolayı çok teşekkür ederim" diye konuştu.