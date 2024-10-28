Kocaeli’de etkili olan yoğun sis zaman zaman sürücülere zor anlar yaşatırken, yüksek kesimleri de görünmez hale getirdi.

Kocaeli’de sabah saatlerinden itibaren bazı bölgelerde sis etkili oldu. Özellikle İzmit, Derince ve Körfez’in yüksek kesimlerinde sis sebebiyle göz gözü görmedi. Trafikte sürücüler, araçlarının sis farlarını açarak kontrollü şekilde ilerledi. Görüş mesafesinin düştüğü mevkilerde araç trafiği yavaşladı. Görüş mesafesinin düştüğü yollarda ulaşımda herhangi bir aksama yaşanmadı.