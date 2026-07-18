TBMM’ye milyonlarca emekliyi ilgilendiren yeni bir kanun teklifi sunuldu. Komisyona sevk edilen düzenlemeyle, daha önce yalnızca görevdeki memurlara verilen seyyanen zammın memur emeklilerine de yansıtılması talep edildi. Teklifin gerekçesinde, söz konusu artışın emeklilere verilmemesinin sosyal adalet ve hakkaniyet ilkeleriyle bağdaşmadığı vurgulandı.

"YENİDEN DEĞERLENDİRİLMELİ"

Gerekçede şunlar denildi: “14 Temmuz 2023'te yürürlüğe giren 7456 sayılı Kanun'un 28. maddesi ile 375 sayılı KHK'ye eklenen Ek Madde 40 memurlara yapılan seyyanen ilave ödeme artışının memur emeklilerine yansımasını engelleyen bir hüküm olarak yürürlüğe girmiştir. 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Ek 40'mcı maddesiyle, kamu görevlilerine ilave ödeme yapılması öngörülmüş ancak yapılan düzenleme ile söz konusu ödemenin emeklilik haklarının hesabında dikkate alınmaması sonucu ortaya çıkmıştır. Bu durum, görevde bulunan kamu görevlileri ile aynı hizmet ve statü geçmişine sahip memur emeklileri arasında mali haklar bakımından farklılık meydana getirmiştir. Memur emeklilerinin, aktif çalışma dönemlerinde tabi oldukları personel rejimi ve sosyal güvenlik sistemi dikkate alındığında, görevde bulunan memurlara yapılan sürekli nitelikteki mali iyileştirmelerden tamamen dışlanmaları sosyal adalet ve hakkaniyet ilkeleri bakımından yeniden değerlendirilmesi gereken bir durum oluşturmuştur.

"MAĞDURİYET BİTİRİLMELİ"

"Bu Kanun Teklifi ile yeni ve bağımsız bir mali hak oluşturulması değil; 14/07/2023 tarihinde gerçekleştirilen düzenleme sonrasında memur emeklileri bakımından ortaya çıkan mali farklılığın giderilmesi, sosyal devlet ve eşitlik ilkeleri doğrultusunda kamu personel sistemi içindeki dengenin yeniden sağlanması; memur emeklilerinin seyyanen ilave ödeme hakkını geri kazanması, hukuksuzluk ve adaletsizliğin sonlandırılarak yaklaşık iki buçuk milyon memur emeklisinin yaşadığı hak ve gelir kayıplarına son verilerek, mağduriyetlerin bitirilmesi amaçlanmaktadır.”

DEM Parti Ağrı Milletvekili Heval Bozdağ tarafından Meclis’e sunulan kanun teklifi Plan ve Bütçe Komisyonu’na sevk edildi.