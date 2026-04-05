'Online Kocaeli Kart Sistemi' sayesinde vatandaşlar, toplu taşımada fiziki karta ihtiyaç duymadan dijital ortamda oluşturdukları karekodla (QR kod) seyahat edebiliyor.

Akıllı şehircilik vizyonu kapsamında uygulamaya alınan sistem, başvurudan kullanıma kadar tüm süreci dijitalleştirerek ulaşımda büyük kolaylık sağlıyor. Öğrenci, öğretmen ve 60 yaş üzeri vatandaşların yanı sıra tam kart kullanıcıları da bu sistem sayesinde ulaşım ödemelerini akıllı telefonları üzerinden temassız olarak gerçekleştirebiliyor.

Online başvuru, hızlı onay

Sistem kapsamında indirimli kart başvuruları 'kocaelikart.com' adresi üzerinden online olarak alınıyor. Şeffaf ve hızlı şekilde değerlendirilen başvuruların onaylanmasının ardından kullanıcıların üyelikleri, Kocaeli Kart mobil uygulamasına entegre ediliyor. Böylece vatandaşlar, fiziksel başvuru merkezlerine gitmeden ve sıra beklemeden indirimli kart haklarını aktif edip online bakiye yükleyebiliyor.

Tam kart kullanıcıları ise mobil uygulama üzerinden saniyeler içinde oluşturdukları karekod ile toplu taşıma hizmetlerinden yararlanmaya başlayabiliyor. Ayrıca, sonradan indirim hakkı kazanan sivil kullanıcılar, mevcut kartlarını değiştirmeden bu haklarını mobil uygulama üzerinden pratik bir şekilde hesaplarına tanımlayabiliyor.

'Mobil Kocaeli Kart' nasıl alınır?

Büyükşehir Belediyesi'nin hayata geçirdiği sistem ile mobil Kocaeli Kart edinmek isteyen vatandaşların izlemesi gereken adımlar ise şu şekilde sıralanıyor:

'İnternet tarayıcısı üzerinden kocaelikart.com adresine giriş yapılır. Ana sayfadaki online indirimli kart başvurusu' seçeneğine tıklanarak istenen kişisel bilgiler doldurulur ve kimlik belgelerine ait görseller sisteme yüklenir. Başvurunun onaylanmasının ardından telefonlara indirilen 'Kocaeli Kart Cüzdan' mobil uygulaması açılır. Menüden 'QR Kart' bölümüne girilerek mobil kart satın alma işlemi gerçekleştirilir. Aynı ekran üzerinden 'Kişiselleştirme' adımına geçilerek kart türü seçilir ve işlem tamamlanır. Tam kart almak isteyenler ise web sitesi başvurusu yapmadan, doğrudan mobil uygulama üzerinden 'QR Kart' oluşturarak sistemi anında kullanmaya başlayabilir.'