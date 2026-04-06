Kocaeli'de kolluk güçlerinin mart ayında yürüttüğü operasyonlarda toplam 904 kişi yakalanırken, 6 bin 97 gram uyuşturucu madde, 5 bin 857 sentetik ecza ve extacy, 27 kök kenevir bitkisi, 261 bin 145 TL ele geçirildi.

Kocaeli'de polis ile jandarma ekipleri; huzur ve güvenliğin sağlanması amacıyla uyuşturucu operasyonlarını sürdürüyor. Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele ekiplerinin 1-31 Mart tarihleri arasında yürüttüğü çalışmalarda 696 olayda 782 kişi hakkında adli işlem başlatıldı. Bunlardan 701 kişi serbest bırakılırken, 33 kişi adli kontrol şartıyla, 48 kişi tutuklandı. Operasyonlarda bin 499 gram sentetik kannabinoid (bonzai), 756 gram esrar, 443 gram metamfetamin, 18 gram kokain, 274 gram sentetik kannabinoid hammaddesi, 418 gram amfetamin, 21 gram skunk, 51 gram eroin, 4 bin 964 sentetik ecza ve 733 extacy ele geçirildi. Ayrıca 261 bin 145 TL, 3 tabanca, 26 fişek ve 4 hassas terazi de ele geçirildi.

İl Jandarma Komutanlığı Narkotik Suçlarla Mücadele ekiplerinin aynı tarihlerde yürüttüğü operasyonlarda ise 118 olayda 122 kişi hakkında adli işlem başlatıldı; bunlardan 112 kişi serbest bırakılırken, 2 kişi adli kontrol şartıyla, 8 kişi tutuklandı. Bu operasyonlarda bin 922 gram sentetik kannabinoid (bonzai), bin 810 gram esrar, 848 gram skunk, 113 gram metamfetamin, 27 kök kenevir bitkisi, 4 gram eroin, 50 gram kokain ve 160 sentetik ecza ele geçirildi.