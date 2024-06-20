Bin 700’ün üzerinde güreşçiyi bir araya getirecek 16. Sekapark Altın Kemer Yağlı Güreşleri yarın Kocaeli’de başlıyor.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, ülke çapında önemli spor faaliyetine daha ev sahipliği yapmanın heyecanını yaşıyor. Her yıl Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin geleneksel olarak düzenlediği Sekapark Altın Kemer Yağlı Güreşleri’nin 16.’sı için geri sayım başladı. Türk spor kültürünün en önemli ve köklü dallarından olan ata sporu yağlı güreşlerde Türkiye’nin başpehlivanlarını bir araya getirecek organizasyon 21-22-23 Haziran tarihlerinde İzmit Atletizm Pisti’nde gerçekleştirilecek. Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın’ın da katılım göstereceği dev organizasyon bu yıl şampiyon güreşçi Bülent Gürbüz adına düzenlenecek.

Bin 700’ün üzerinde güreşçiyi bir araya getirecek organizasyonda çalışmalar tüm hızıyla devam ediyor. Türkiye Geleneksel Güreşler Federasyonu tarafından düzenlenen ve 6 organizasyondan oluşan Türkiye Yağlı Güreş Ligi’nde, 16. Sekapark Altınkemer Yağlı Güreşleri, ligin 3. organizasyonu olarak yapılacak. Türkiye Yağlı Güreş Ligi’nde kendi boylarında ilk 64’e giren pehlivanlar, Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri’ne doğrudan katılma hakkını kazanacak. Öte yandan birinci olanlara ekstra 3 puanın verileceği Sekapark etabı güreşçiler için ayrı önem taşıyacak. 663. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri öncesi pehlivanların çayıra çıkarak kıran kırana mücadele edeceği 16. Sekapark Altın Kemer Yağlı Güreşleri’nde Türkiye’nin en iddialı pehlivanları mertlik, cesaret ve yiğitlik timsali olarak kol bağlayıp güreş tutacak. Şampiyon başpehlivan Sekapark Altın Kemer Yağlı Güreşleri ve Kocaeli’ye özgü motiflerle süslenerek özel hazırlanmış altın kemerin sahibi olacak. Türkiye’nin dört bir yanından binlerce güreş sever de Kocaeli’ye gelerek nefes kesen mücadeleleri izlemenin zevkine varacak. 14 farklı boyda güçlerini ve tekniklerini er meydanında sergileyecek olan güreşçilerin yanı sıra başpehlivanlar da er meydanında ter dökecek.