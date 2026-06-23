Yaz döneminde çocuklarda en sık görülen rahatsızlıkların başında ishal, güneş çarpması, güneş yanıkları, havuz kaynaklı kulak ve göz enfeksiyonları, idrar yolu enfeksiyonları, cilt mantarları, böcek ısırıkları ve alerjik hastalıklar meydana geliyor. Medicana Konya Hastanesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Uzm. Dr. Osman Vural, özellikle küçük yaş grubundaki çocukların sıcak havalardan daha fazla etkilendiğine dikkat çekti.

Yaz aylarında hijyen kurallarına daha çok dikkat edilmeli

Yüksek sıcaklıkların gıdaların daha hızlı bozulmasına neden olacağını, yaz aylarında görülen ishallerin önemli bir bölümünün de hijyen kurallarına yeterince uyulmaması ve kirli gıda ya da su tüketiminden kaynaklandığını belirten Uzm. Dr. Osman Vural, "Özellikle rota virüs başta olmak üzere bazı virüsler ile bakteriyel enfeksiyonlar yaz aylarında ciddi sıvı kaybına yol açabilir. Çocuklarda sıvı kaybı yetişkinlere göre çok daha hızlı gelişmektedir. İshal ve kusma durumlarında çocuğun sıvı alımı mutlaka desteklenmelidir. Ağız kuruluğu, gözyaşında azalma, halsizlik, koyu renkli idrar, sürekli kusma veya kanlı ishal gibi belirtiler görülüyorsa zaman kaybetmeden sağlık kuruluşuna başvurulmalıdır. Evde oral rehidratasyon solüsyonlarının da kullanılması bu aşamada önemli bir yer almaktadır" dedi.

Yaz aylarında ailelerin dikkat etmesi gereken konulardan birisinin de güneş çarpması olduğunu söyleyen Uzm. Dr. Osman Vural, özellikle öğle saatlerinde uzun süre güneş altında kalan çocuklarda ciddi sağlık sorunları gelişebileceğine dikkat çekti. Uzm. Dr. Vural, "Yüksek ateş, baş ağrısı, kusma, aşırı halsizlik, bilinç bulanıklığı ve hatta bilinç kaybı güneş çarpması durumları görülebilir. Çocukların mümkün olduğunca saat 11.00 ile 16.00 arasında güneş altında dışarıda olmaması gerekir. Ayrıca çocukluk döneminde yaşanan güneş yanıkları geçici bir sorun değildir. Tekrarlayan güneş yanıklarının ilerleyen yaşlarda cilt hastalıkları ve cilt kanserine sebebiyet verdiği durumlar da mevcuttur. Aileler özellikle çocuklar için güneş koruyucu kullanımı konusunda özen göstermelidir. Çocuklar için en az SPF 50 koruma faktörlü güneş kremi tercih edilmesi, dışarı çıkmadan yaklaşık 30 dakika önce uygulanması ve her 2-3 saatte bir yenilenmesi gereklidir" ifadelerini kullandı.

Havuzda serinlemek enfeksiyonlara davetiye çıkarabilir

Yaz aylarının vazgeçilmez aktivitelerinden biri olan havuz kullanımının bazı sağlık risklerini de beraberinde getirdiğini ifade eden Uzm. Dr. Osman Vural, "Yaz aylarından tatil dönüşü özellikle kulak enfeksiyonları, göz iltihapları, cilt mantarları ve mide-bağırsak enfeksiyonlarının havuz kaynaklı olduğunu görmekteyiz. Sıcak havalarda artan terleme ve yetersiz sıvı tüketiminin de idrar yolu enfeksiyonlarını tetiklediği bir durum da mevcut. Özellikle bu duruma kız çocuklarında daha sık rastlıyoruz. Ayrıca yaz aylarında sinek ve böcek ısırıklarının artması bazı çocuklarda ciddi alerjik reaksiyonlara sebebiyet vermektedir. Öyle ki bu hastaları yatış vererek bile takip edebilmekteyiz. Yüksek ateş, sürekli kusma, kanlı ishal, solunum sıkıntısı veya bilinç değişikliği gibi durumlarda vakit kaybetmeden sağlık kuruluşuna başvurulması yaz aylarında da çok önemli. Yine bu aylarda çocuklar için eğlence ve dinlenme vakitleri olmalıdır. Burada önemli husus ailelerin alacağı basit koruyucu önlemler sayesinde çocuklar yaz tatilini sağlıklı ve güvenli bir şekilde geçirebilir. Koruyucu hekimlik, tedaviden her zaman daha değerlidir" diye konuştu.