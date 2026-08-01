Kocaeli'nin Dilovası ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın, rüzgarın etkisiyle yaklaşık 10 hektarlık alana yayıldı. Helikopter destekli müdahaleyle kontrol altına alınan yangında soğutma çalışmaları sürerken, çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.

Yangın, Dilovası ilçesi Organize Sanayi Bölgesi'ndeki ormanlık alanda meydana geldi. Henüz bilinmeyen nedenle çıkan yangın, rüzgarın da etkisi ile kısa sürede büyüdü. Durumu fark eden vatandaşlar 112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber verdi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, Orman Genel Müdürlüğü ekipleri, polis ve jandarma sevk edildi. Bölgeye gelen ekiplerin ormanlık alana girmelerinin zorlanması sebebiyle helikopter desteği istendi. Havadan ve karadan yapılan müdahale sonrasında yangın kontrol altına alındı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Havadan ve karadan müdahale

Bölgede inceleme yapan AK Parti Kocaeli Milletvekili Cemil Yaman, 'Saat 13.30 gibi yangın başladı. Ekipler hemen söndürme çalışması gerçekleştirdi. Yangın kontrol altına alındı, soğutma çalışması devam ediyor. Jandarmanın söndürme helikopteri de geldi ve havadan da müdahale edildi' dedi.

Dilovası Kaymakamı Resul Çelik ise 'Yangının neyden çıktığını henüz söylemek mümkün değil. Ekipler soğutma çalışmasını devam ediyor. 10 hektar alanın zarar gördüğünü söyleyebiliriz' diye konuştu.

Dilovası Belediye Başkanı Ramazan Ömeroğlu, yangına Bursa'dan gönderilen jandarma helikopterinin havadan destek verdiğini belirterek, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, valilik, emniyet, Orman Bölge Müdürlüğü ve kaymakamlık başta olmak üzere tüm kurumların koordineli şekilde söndürme çalışmalarına katkı sunduğunu ifade etti.