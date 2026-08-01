Muratpaşa Kaymakamlığı tarafından yapılan açıklamada, işletmeye yönelik gerçekleştirilen denetimlerde çevreyi rahatsız eden gürültü kirliliği ve hanutçuluk yapıldığı belirlendi. Ayrıca, dondurma satın almak isteyen müşterilerden satış sırasında fahiş fiyat talep edildiği tespit edildi.

Denetim sürecini başlatan olayda ise bir müşteriden bir külah dondurma için 10 Euro talep edildiği, müşterinin itirazı üzerine taraflar arasında tartışma yaşandığı ve olayın Muratpaşa İlçe Emniyet Müdürlüğü, Antalya Büyükşehir Belediyesi Zabıta ekipleri ile İl Ticaret Müdürlüğüne şikâyet edildiği bildirildi.

Şikâyet üzerine ilgili kurumlar tarafından gerçekleştirilen denetimlerde işletmede hijyen, temizlik ve çift etiket kullanımıyla ilgili mevzuata aykırılıklar tespit edildi.

Muratpaşa Kaymakamlığı, tespit edilen ihlaller ile ticari faaliyetlerin mevzuata uygun ve güven esasına dayalı şekilde yürütülmesinin sağlanması amacıyla söz konusu seyyar dondurma ve meyve suyu satış işletmesinin faaliyetine son verildiğini açıkladı.