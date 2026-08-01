Olay, merkez Mezitli ilçesi Tece Deniz Mahallesi Gazipaşa Caddesi’nde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, mahalledeki bir sitede yöneticilik yapan A.G. arkadaşlarıyla akşam saatlerinde tantunicide oturduğu sırada silahlı saldırıya uğradı.

Kaldırımdan yürüyerek giden kasklı şüpheli biranda silahını çıkarıp A.G.’ye ateş açıp kaçtı. Yaralanan A.G.’ye ilk müdahaleyi arkadaşları yaparken durum sağlık ve polis ekiplerine bildirildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralıyı ambulansla hastaneye sevk etti.

Saldırı anının güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdığı olayın şüphelisinin yakalanması için polisin çalışma yaptığı bildirildi.