Kaza, Bursa-Ankara karayolu üzeri Mezit 7 mevkiinde meydana geldi.

Edinilen bilgilere göre, Ankara istikametinden İnegöl yönüne seyir halinde olan sürücünün kullandığı 55 AUC 283 plakalı otomobil, henüz belirlenemeyen bir nedenle sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıktı.

Kontrolden çıkan otomobil, yol kenarında bulunan istinat duvarına çarptı. Çarpmanın etkisiyle araçta maddi hasar meydana geldi.

Kazayı araç içerisinde bulunanların yara almadan atlatması teselli kaynağı oldu. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.