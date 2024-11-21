Kocaeli Büyükşehir, BaşiskeleMillet Bahçesi’ne ulaşımın sağlanacağı Mahmut Çavuş Caddesi’ni trafiğe açtı.KOCAELİ (İGFA) - Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, art arda hizmete sunduğu millet bahçeleriyle kişi başına düşen yeşil alan miktarını her geçen gün artırarak, daha yeşil ve daha yaşanabilir bir şehir için çalışmalarını sürdürüyor. Bu kapsamda Başiskele Seymen Kışlasını ‘Millet Bahçesi’ olarak yeniden düzenleyen Büyükşehir;otopark, yol ve kavşak düzenlemesi çalışmalarını eş zamanlı olarak yerine getiriyor.Asfalt serim çalışmalarıile 470 araçlık otopark inşasının tamamlandığı projede, Kavşak Bölgesi Mahmut Çavuş Caddesi’ndeki çalışmalarda sona geldi.

EŞ ZAMANLI ÇALIŞMALAR

Okulların bir haftalık ara tatile girdiği dönemi iyi değerlendiren Büyükşehir ekipleri, araç trafiğine kapanan caddede kavşak yapım çalışmalarını büyük oranda tamamladı. Trafiğe açılan caddede yol çizgileri, kavşak içi bitki ve peyzaj düzenlemeleri ise yakın zamanda tamamlanacak.

Yaklaşık 800 dönümlük alanda yapılanBaşiskeleMillet Bahçesi’ndeyağmursuyu hatları, menfez ve bağlantı yolu asfalt serim çalışmaları da tamamlandı. Otoparkın ve yolun aydınlatma çalışmalarıise sürüyor.