Kocaeli Kongre Merkezi’nde düzenlenen konserde Uğur Işılak sevilen eserlerini 19 Mayıs Bayramı için seslendirdi.KOCAELİ (İGFA) - Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından 19 Mayıs Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü Anma ve Gençlik Bayramı etkinlikleri devam ediyor. İzmit Kent Meydanı’nda düzenlenen etkinliğin ardından gerçekleştirilen konserde Uğur Işılak sevilen eserlerini seslendirdi. Kocaeli Kongre Merkezi’nde düzenlenen konserle Kocaelililer bayram coşkusuna ortak oldu. Etkinliğe AK Parti Kocaeli İl Başkanı Şahin Talus ve Büyükşehir Genel Sekreter Yardımcısı Hasan Aydınlık’ın yanı sıra yüzlerce Kocaelili katıldı.

KEYİFLİ BİR AKŞAM YAŞATTI

Programa katılan Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, Kocaelililere anlamlı programa katılımlarından dolayı teşekkür etti. Başkan Büyükakın, sahneye çıkarak Işılak’a Türk Bayrağı hediye etti. Sevilen şarkı ve türkülerini Kocaeli’de seslendiren Uğur Işılak, kendisini dinlemeye gelen kent sakinlerine keyifli bir akşam yaşattı.

GENÇLİK ŞÖLENLERİ SÜRÜYOR

Öte yandan Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen 19 Mayıs Bayramı etkinlikleri İzmit ve Gebze’de devam edecek. İzmit’teki etkinlikler Kent Meydanı’nda sürecek. Gebze’deki Gençlik Şöleni ise Gebze Kent Meydanı’nda gerçekleştirilecek. Programlar saat 13.00’dan başlayarak akşam geç saatlere kadar devam edecek.