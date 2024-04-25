Türkiye Judo Federasyonu tarafından Kocaeli Şehit Recep Topaloğlu Spor Salonu’nda düzenlenen Spor Toto Gençler Türkiye Judo Şampiyonasına Kocaeli Büyükşehir Belediye Kağıtspor damga vurdu. 853 sporcunun mücadele ettiği yarışmada takım 11 madalya kazandı.

Türkiye Judo Federasyonu tarafından Kocaeli Şehit Recep Topaloğlu Spor Salonu’nda düzenlenen Spor Toto Gençler Türkiye Judo Şampiyonasına 56 ilden 418 kadın, 445 erkek toplam 863 genç sporcu katıldı. Spor Toto Gençler Türkiye Judo Şampiyonasında Büyükşehir Kağıtspor’un alt yapısından yetişen judocular kürsüyü kapattı. Şampiyonada mücadele eden mavi beyazlı judoculardan +100 kilogramda Tunahan Tutar 1’inci, 81 kilogramda Emir Selim Arı 1’inci, 81 kilogramda Erman Gürgen 3’üncü, 90 kilogramda Seydi Güneş 1’inci, 73 kilogramda Emre Yazgan 1’inci, 73 kilogramda Emre Karaduman 2’nci, 66 kilogramda Ali Bozkurt 1’inci, 66 kilogramda Abdulsamet Çakır 2’nci, 66 kilogramda Hilmi Mucık 3’üncü, 66 kilogramda Samet Kaydu 3’üncü, 48 kilogramda Zeynep Betül Sarıkaya 3’üncü olarak kürsüde yer aldı. Kocaeli Büyükşehir Belediye Kağıtsporlu judocular şampiyonayı 5 altın 2 gümüş ve 4 bronz genel toplamda 11 madalya ile zirvede tamamlarken Kağıtspor’u 2’nci sırada İstanbul, 3’üncü sırada ise Konya takip etti.