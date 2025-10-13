Nilüfer’de yaşanan yangınların olumsuz etkilerine karşı yeşil alan miktarını artırmaya yönelik çalışmalar başlatıldı. Nilüfer Belediyesi, YASAV ve Podyum Park arasında imzalanan protokol, çevre felaketleri ve yıkımlara karşı çevre bilinci oluşturmak ve gelecek nesillere daha yaşanabilir bir çevre bırakmak amacını taşıyor.

Protokole göre Nilüfer Belediyesi’nin; Güngören, Atlas, İnegazi, Kadriye, Unçukuru ve Üçpınar Mahalleleri’nde belirleyeceği alanlara uygun fidan türleri tespit edilecek ve bu kurumlar tarafından ağaçlandırılacak. Ağaçlandırma faaliyetleri kapsamında Nilüfer Belediyesi, fidan temini, yerin hazırlanması ve dikim işlerinde de teknik destek sağlayacak.

Ağaçlandırma finansmanı için Podyum Park, 18-19 Ekim tarihlerinde "Doğal Yaşam Festivali" düzenleyecek. Etkinlikte kiralanmaya hazır tüm stantların işletme hakkı bedelsiz olarak YASAV’a devredilecek. YASAV, stantların üçüncü kişilere kiralanmasını üstlenerek, satışlardan elde ettiği gelirle fidanların satın alınmasını sağlayacak.

Ağaçlandırma protokolü, Halk Evi Başkanlık Makamı’nda gerçekleşti. İmza töreni öncesinde konuşan Nilüfer Belediye Başkanı Şadi Özdemir, yaz döneminde çok büyük yangınlar yaşandığını hatırlatarak, ağaçların dışında çok fazla hayvan ve bitki kaybının da olduğunu belirtti. Yangınların farklı nedenlerle çıktığını ifade eden Başkan Şadi Özdemir, bu konuda bilincin yükseltilmesi için çalıştıklarını vurguladı. Gençlere sağlıklı ve yaşanabilir bir ortam oluşturmak istediklerinin altını çizen Başkan Şadi Özdemir, "Ağaçlandırma çalışmalarını başlatıyoruz. Duyarlılıklarından dolayı iş birlikçilerimize teşekkür ediyoruz" diye konuştu.

YASAV Başkanı Emine Cantürk Eren ve Podyum Park Yaşam ve Eğlence Merkezi Genel Müdürü Ahmet İnsel ise böyle bir çalışmada yer almaktan duydukları memnuniyeti dile getirdi. Konuşmaların ardından Başkan Şadi Özdemir, YASAV Başkanı Eren ve Podyum Park Genel Müdürü İnsel protokole imza attı.